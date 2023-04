“Isola dei Famosi”, incidente per Fiore Argento. Perché ha accusato Helena

All’Isola dei Famosi l’imprevisto è sempre dietro l’angolo e, in un contesto così selvaggio come l’Honduras, è sempre bene prestare la massima attenzione. Lo sa bene Fiore Argento che, nelle scorse, ha avuto un piccolo incidente mentre si cimentava nella raccolta della legna assieme ad alcuni compagni. Un masso, infatti, è improvvisamente rotolato addosso a lei, fortunatamente senza conseguenze, ma la naufraga crede che sia stata responsabilità della compagna Helena Prestes: perché l’ha accusata.

Incidente per Fiore Argento all'”Isola dei Famosi”: l’accusa a Helena

Nella selvaggia isola dell’Honduras i naufraghi stanno facendo i conti con le prime difficoltà. Crolli emotivi, discussioni e anche qualche piccolo imprevisto durante le attività quotidiane. Fiore Argento, in particolare, ha avuto un piccolo incidente nelle scorse ore: tanta apprensione ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. La naufraga si è avventurata nel bosco, a pochissima distanza dalla spiaggia, per raccogliere della legna assieme ad alcuni compagni di viaggio.

Alcune concorrenti, tra cui Helena Prestes, si sono inerpicate sopra le rocce, in un tratto scosceso nel mezzo della vegetazione, quando accidentalmente un masso è rotolato giù e ha colpito la povera Fiore. Le sue urla hanno subito allarmato gli altri compagni, alcuni dei quali sono corsi verso di lei per sincerarsi delle sue condizioni. Anche Helena dall’alto ha visto la scena e si è subito scusata, spiegandole che il masso le è scivolato sotto il piede e che non è stato un gesto volontario: “Non sono stata io, è stato un incidente“.

La sorella di Asia Argento, tuttavia, non è dello stesso parere e accusa la modella di essere stata diretta responsabile: “È stato un incidente? Un masso addosso mi hai tirato“. Poi viene aiutata da alcuni compagni e rassicura di stare bene: “Non mi sono fatta niente”. Tutti si sono rincuorati di fronte alle sue parole, nonostante il grosso spavento.

Fiore Argento affronta Helena Prestes: nervosismo in spiaggia

Tuttavia, negli istanti successivi, c’è stato un piccolo battibecco tra Fiore Argento e Helena Prestes. Quest’ultima si è avvicinata a lei in spiaggia per scusarsi e sincerarsi delle sue condizioni: “Ti sei fatta male?”. Ma la compagna l’ha subito attaccata: “Prima di buttare tronchi addosso a me, pensa un attimo”. La modella ribadisce che non c’è stata volontarietà e che si è trattato di un incidente: “Guarda Fiore, anche io sono scivolata, non è per colpa mia“.

Ma Fiore non è dello stesso avviso: “L’ho fatto cadere io il masso? Come tutti gli altri tronchi? Ti ho detto: ‘Vengo io a prenderli, non c’è bisogno che li lanci’. Tu lanciavi giù”. Il tentato chiarimento si è chiuso con un nulla di fatto, e la Prestes si è così sfogata di fronte alle telecamere: “Capisco che lei è fragile, dolce, ma qua è un’isola selvaggia, le cose possono succedere, siamo un gruppo e io non posso prenderla sul personale se faccio una cosa per il gruppo e succede un incidente”. E aggiunge: “È il terzo giorno che ha questo tono di accusa, di vittima”.

Il nervosismo si fa sentire nell’aria e non giova di certo alla salute dei naufraghi. La stessa Helena, pochi giorni fa, è stata colpita da un piccolo malore. L’armonia nel gruppo è fondamentale: se viene meno il sostengo dei compagni, tutti possono rischiare di cedere, emotivamente e fisicamente.