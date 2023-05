“Isola dei Famosi”, Fiore e Cristina scelgono per tutti: scoppia la lite

Non si placano le tensioni all’Isola dei Famosi: tra la fame e le sfide quotidiane in Honduras i naufraghi sono sempre più nervosi. A scatenare nuovi scontri Fiore Argento e Cristina Scuccia, due delle grandi protagoniste di questa edizione, che dopo aver preso una decisione (giusta) per tutti, hanno scatenato l’ira di alcuni dei concorrenti.

Isola dei Famosi, la scelta di Fiore Argento e Cristina Scuccia che fa insorgere i naufraghi

Lo Spirito dell’Isola dei Famosi ha voluto dare vita a nuovi contrasti tra i naufraghi: ha infatti mandato un messaggio a Fiore Argento e Cristina Scuccia, invitando le due Chicas a risalire il Sentiero dello Spirito per raggiungere il Totem.

Una volta giunte in cima le due concorrenti hanno scoperto che ad attenderle c’erano sei succulente cosce di pollo: avrebbero potuto mangiarne una a testa e scegliere un membro per ogni Tribù a cui offrirle, oppure resistere alla tentazione e lasciarsi sfuggire l’opportunità di un pasto appetitoso.

Dopo un primo momento di entusiasmo, Cristina e Fiore hanno deciso di tornare a mani vuote dagli altri naufraghi, prendendosi la responsabilità di una decisione “equa” per tutti. “Il fatto di non potere dividere il pollo con tutti ci ha fatto pensare di essere tutti nella stessa condizione”, ha spiegato Scuccia.

Ma, mentre Alessandro Cecchi Paone ha apprezzato la scelta delle due compagne d’avventura, definendole “coraggiose e dalla grande forza” per aver rinunciato a un succulento pasto per il bene di tutti, non tutti si sono mostrati comprensivi con le naufraghe. Christopher Leoni infatti ha accusato Argento di essersi lasciata convincere da Cristina, parecchio risentito dalla scelta delle due.

Fiore Argento, la reazione dopo le accuse

La naufraga non ha certo reagito bene alle provocazioni del concorrente, cominciando a urlargli contro: “Veramente è una decisione che abbiamo preso insieme – ha detto tra le lacrime Fiore – così mi stai offendendo… ma che persona sei!”.

“Non è che se vedo qualcosa da mangiare io impazzisco, io ho una coscienza e una mente funzionate e ho pensato che fosse un bruttissimo karma mangiare il pollo che altri non avrebbero potuto mangiare”, ha spiegato poi ai microfoni dell’Isola.

Gli altri naufraghi, che invece hanno apprezzato la scelta equa delle due Chicas, hanno provato a consolarla: “Io pensavo che tu avessi tante fragilità – ha ammesso Fabio Ricci – invece sei più forte di me: avete preso una decisione difficile. Ti stimo sorella!”. E poi è arrivato un affettuoso abbraccio tra Fiore e Corinne Clery, che la sera prima avevano litigato per il fuoco.

Non tutti però hanno ritenuto l’atteggiamento di Scuccia e Argento frutto di una generosità disinteressata: una volta allontanati, alcuni dei naufraghi hanno criticato i loro compagni che hanno lodato le due donne. “Siete degli attori nati – ha detto ironizzando Paolo Noise – qui nessuno ci ha guadagnato niente”.

Eppure le tensioni non si sono placate, soprattutto per Fiore, che preoccupata di perdere il televoto, ha mostrato tutto il suo nervosismo, discutendo di nuovo con l’attrice francese. Infastidita dai continui scontri tra le donne, Argento ha sottolineato ancora una volta di non sentirsi a suo agio con le Chicas, soprattutto per la mancanza di dialogo e fiducia.