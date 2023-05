“Isola 2023”, la rivincita di Nathaly Caldonazzo: Corinne Clery eliminata

“Falsa”, “banderuola”, “comodino”. Sono solo alcuni degli epiteti che Nathaly Caldonazzo ha usato alla volta di Corinne Clery, in uno scontro che ha acceso gli animi in quel di Cayo Cochinos e che ha trovato la sua conclusione durante la settima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda lunedì 29 maggio. Saranno le incomprensioni, sarà la fame o forse sarà semplicemente strategia. L’unica certezza è che nel caos ad avere la meglio è stata l’ex primadonna del Bagaglino, che è riuscita a “fare fuori” la sua nemica.

Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery, volano accuse pesanti

Non è semplice mantenere gli equilibri in un qualsiasi gruppo di persone, piccolo o grande che sia. Immaginate quanto possa esserlo quando i diretti interessati sono dei naufraghi, lanciati su un isola deserta e privati di qualsiasi tipo di agio: non c’è cibo, l’acqua è poca, di un bagno neanche l’ombra. Ma non dobbiamo dimenticare un dettaglio affatto di poco conto: l’Isola dei Famosi è prima di tutto un gioco e tutti (nessuno escluso) vogliono vincere.

A poco più di metà percorso, le tensioni si fanno più evidenti e la puntata del 29 maggio ne è stata la dimostrazione. Si litiga per un nonnulla e le incomprensioni sono dietro l’angolo, si fatica a trovare un punto di incontro e spesso e volentieri neanche lo si vuole trovare. Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery, quest’ultima proverbialmente la “moderatrice” della Playa, avevano avuto nel pomeriggio uno scontro senza mezzi termini in cui non se le erano mandate a dire. O meglio, la soubrette non è stata affatto dolce: le ha dato della “falsa”, della “banderuola” e – tanto per gradire – anche del “comodino”.

Tutto per colpa di Andrea Lo Cicero e delle sue parole molto critiche nei confronti di un Marco Mazzoli a suo dire vegano-a-convenienza. La Caldonazzo, che ha accusato l’ex campione di essere un abile stratega pronto a parlare alle spalle di chiunque e che nelle ore precedenti aveva avuto una discussione tra le più cruente di questa edizione, sperava nel sostegno dell’attrice. Ma tale sostegno non è arrivato.

La rivincita di Nathaly, Corinne eliminata dal gioco (per ora)

Una goccia può avere l’impeto di un intero oceano quando si vive in condizioni “particolari” come quelle che i naufraghi affrontano all’Isola. Ma la verità è che, in fondo, non è semplice credere alla buona fede dei protagonisti: più il gioco va avanti e più è inevitabile che ognuno cerchi di portare acqua al proprio mulino. C’è chi fa da paciere e prova a evitare gli scontri, ma anche chi non fa altro che provocarli.

Sono volate accuse e parole pesanti tra Nathaly Caldonazzo e Corinne Clery che – a torto o a ragione – hanno espresso il proprio punto di vista. Per uno scherzo del destino il televoto si è giocato proprio tra le due e alla fine ad avere la meglio è stata la soubrette: Corinne ha dovuto abbandonare la Playa, partendo alla volta di Sant’Elena.

Sorridente e felice come se avesse vinto alla lotteria (cosa che non è affatto piaciuta all’opinionista Vladimir Luxuria), l’attrice di origine francese in fondo forse non aveva tutti i torti quando parlava di una “tattica per farmi buttare fuori”. Se così fosse, Nathaly ha centrato l’obiettivo.