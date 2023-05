“Isola 2023”, Nathaly Caldonazzo accusa un naufrago: “Pugnali alle spalle”

Nathaly Caldonazzo accende (ancora) gli animi all’Isola 2023, accusando un altro naufrago di parole gravi nei confronti di un loro compagno di avventura. L’attrice, che dopo l’esilio sull’Isola di Sant’Elena è tornata in gara a pieno regime, non riesce proprio a tenere per sé ciò che sente dire agli altri, o che afferma di aver sentito, creando dinamiche nuove e litigi inaspettati. Dopo aver fatto pace con il naufrago in questione nelle scorse puntate, è tornata all’attacco, con nuove rivelazioni sul suo conto.

Nathaly Caldonazzo accusa Andrea Lo Cicero: “Pugnani alle spalle”

La fame è una delle cause principali degli scontri anche sull’Isola dei Famosi 2023, e il cibo è da sempre uno dei maggiori fattori che portano i concorrenti a litigare. Anche il solo parlarne infiamma gli animi, come è accaduto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Lo Cicero. L’attrice ha accusato pubblicamente l’ex rugbista di aver criticato, parlando con Pamela Camassa, le abitudini alimentari di Marco Mazzoli: “Hai detto che è vegetariano per finta, e lo hai detto con tono cattivo, non scherzando. Tu fai l’amico e poi pugnali alle spalle”.

La replica di Andrea non si è fatta attendere: “Io non ho mai detto queste cose, ho detto che è vero che ha mangiato la carne. Non fare la quindicenne, fai solo la showgirl sull’isola, altro che attrice di teatro, poi vieni qui”. Se la Caldonazzo ha puntato sulla presunta critica di Lo Cicero, lui ha risposto attaccando sul personale la carriera di lei, davanti agli occhi attoniti degli altri. Mazzoli non ha voluto prendere parte alla discussione, ci ha tenuto solo a smentire l’altro naufrago, dicendo che sull’isola di certo sta mangiando solo verdura e non carne, vista anche la situazione stessa in cui vivono.

Nathaly e Andrea avevano avuto accesi scontri già nelle prime settimane, poi appianati in diretta al ritorno dell’attrice sull’isola principale. Ma pare che la tregua sia durata davvero poco, e i due davvero non riescano ad andare d’accordo.

“Siamo nel vivo della gara”: le parole di Corinne Cléry

Se questa edizione sembrava partita sotto una buona stella, senza litigi accesi e scontri eccessivi, dobbiamo iniziare a ricrederci: come dice Corinne Cléry, siamo entrati nel vivo della gara. Ha proprio ragione lei, ma molti sembrano non aver capito che ciò che sta accadendo è quasi naturale. Le settimane passano, la fame si fa sentire, e le strategie si fanno strada. Ed è giusto che sia così, è un gioco, non una vacanza, e ognuno sta usando le armi che ha a disposizione per cercare di strappare punti all’avversario.

Se Helena Prestas è in esilio, ci pensano gli altri a creare discussioni: i personaggi forti, o per lo meno più agguerriti, sono senza dubbio Nathaly Caldonazzo, Andrea Lo Cicero, Fabio Ricci e Marco Mazzoli, accusato proprio dalla Cléry di essere il più stratega di tutti. E gli altri? Osservano, scrutano, restano in silenzio (quasi) sempre, e anche questa è una strategia spesso vincente. Sono tanti i concorrenti nelle scorse edizioni incoronati proprio per essere rimasti da parte. Ma il gioco si fa duro, e qualcuno dovrà pur cominciare a esporsi prima o poi.