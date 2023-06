“Isola 2023”, finale a rischio. Alvin: “Previsioni catastrofiche”

È arrivata in un soffio. La finale di Isola dei Famosi, in onda il 19 giugno 2023, decreta il vincitore della terza edizione consecutiva a guida Ilary Blasi. L’ultima, a detta di molti, visti i progetti futuri dell’azienda che mirano verso un altro reality. La partita è quindi da chiudere, se non in fretta almeno a testa alta. È infatti tutto pronto per il rush conclusivo dello show tutto dedicato alla sopravvivenza ma un grandissimo problema potrebbe imbattersi sulle spiagge dell’Honduras: il maltempo. A parlarne è stato Alvin, non di certo nuovo a questo tipo di possibilità, che ha addirittura parlato di “previsioni catastrofiche”.

Preoccupazione per Isola dei Famosi, parla Alvin

È una delle eventualità più temute, l’unica per cui il programma si ferma. Stiamo parlando del maltempo che, in quest’edizione, è stato particolarmente benevolo con i naufraghi. Sembra però che sia previsto un ultimo colpo di coda e proprio in previsione della finale dello show, per il quale Alvin si è detto molto preoccupato.

“Domani la finale, oggi le prove della finale. Però, le previsioni non sono per niente belle. Oggi sta iniziando già a essere nuvoloso, c’è mare grosso. Le previsioni per domani non sono buone. Quindi ci stiamo preparando per questo. Dopo due mesi e mezzo che siamo qua e ne abbiamo vissute di ogni, anche molto brutte, facciamo la finale col sole? No. Poi, non è detta l’ultima parola, ma le previsioni sono catastrofiche”.

E continua: “Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani, come ogni giorno. Non vediamo l’ora. La diretta della finale sarà una diretta importante, piena di emozioni, ancora più delle altre dirette. Anche perché è l’ultima, è finita questa avventura”.

Per il momento, pare che sia categoricamente esclusa l’eventualità di un rinvio ma anche di una chiusura di puntata anticipata, com’era capitato in altre occasioni – sotto la conduzione di Alessia Marcuzzi – che avevano richiesto un intervento dall’Italia perché i naufraghi e l’intero entourage fossero messi in sicurezza.

Chi sono i finalisti

Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian sono riusciti a strappare il biglietto per una finale che sembrava lontanissima ma che hanno conquistato giorno dopo giorno, difficoltà dopo difficoltà. Difficile fare pronostici sul vincitore. Gli occhi sono chiaramente puntati sull’ex suora Cristina Scuccia, che ha attirato su di sé gran parte dell’attenzione, ma non è escluso che il trofeo del vincitore venga sollevato da Andrea Lo Cicero.

Nella sua lunga chiacchierata con i follower su Instagram, Alvin ha parlato anche di loro: “I ragazzi sono tranquilli perché ancora il tempo non è cambiato. Sta iniziando ad arrivare la perturbazione prevista e quindi vedremo. Vedete? Il cielo inizia a essere velato, poco invitante. Se potessi farei la danza contro la pioggia. Come sto? Sto bene, ma diciamo che dopo due mesi e mezzo inizio ad avvertire un po’ di stanchezza psicofisica, però andiamo avanti come dei treni. Non ci ferma niente e nessuno”.

La finale di Isola dei Famosi va in onda il 19 giugno 2023, su Canale5, subito dopo la puntata quotidiana di Paperissima Sprint.