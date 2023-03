Heather Parisi a “Belve”: le parole su Lorella Cuccarini dietro le quinte

L’intervista di Heather Parisi, volente o nolente, è destinata a diventare un momento televisivo indimenticabile. Una delle più chiacchierate degli ultimi tempi, proprio nel salotto di Francesca Fagnani a Belve. A distanza di giorni dalla messa in onda, se ne discute ancora: sono finiti sotto le luci dei riflettori anche dei retroscena, e in particolare un fuorionda in cui la showgirl ha finalmente parlato di Lorella Cuccarini senza freni.

Belve, le parole di Heather Parisi su Lorella Cuccarini

Quanto dichiarato da Heather Parisi in occasione dell’intervista a Belve da Francesca Fagnani ha scatenato diverse polemiche. Del resto è proprio questo l’obiettivo del talk show: giù la maschera, in ogni senso. Dopo l’incursione dell’ufficiale giudiziario, inviato da Lucio Presta, e dopo le frasi su Ultimo e la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo (che l’ha smentita su Instagram), è giunto il momento di fare chiarezza anche su un altro nome.

Sì, proprio Lorella Cuccarini. Un tema caldissimo: la Fagnani l’ha più volte stuzzicata per sapere qualcosa, per avere una rivelazione. Ma, almeno nel salotto televisivo, la Parisi si è trattenuta. “Stringiamo. Non ho mai visto nessuna come rivale. Ho sempre deciso io cosa fare, quale trasmissione fare, quale ospitata fare. Siamo due mondi totalmente diversi. Lei è la maestrina, sempre la prima della classe. Io sono un cavallo purosangue”.

In prima battuta, la showgirl si è sottratta al gossip, in tutti i sensi, poiché non si nutre di pettegolezzi. Alla fine della puntata, però, a “luci spente” (ma a telecamere accese), la Parisi, nel backstage, ha intavolato una discussione con la Fagnani.

Belve, Heather Parisi dietro le quinte con Francesca Fagnani

“Non credere alle cose che dicono. Sono sempre le solite che vogliono mettere zizzania. Neppure sulla presunta rivalità”. In effetti, c’è un fondo di verità: da tempo immemore si discute di Heather Parisi e Lorella Cuccarini come due “nemiche”, eterne rivali. La Fagnani, però, non si è arresa, e ha voluto continuare a indagare. Ignara (forse) di tutto, la showgirl si è lasciata finalmente andare, confrontando il suo talento con quello della Cuccarini.

“Perché la mangio viva. La mangio viva! Le mie gambe ancora vanno. Mi sono scordata di dire una cosa! Perché mi chiedevi di lei. Lei è un bicchiere di acqua alto, liscia”. Il fuorionda fa discutere, soprattutto perché abbiamo visto due Heather durante l’intervista: la parte morigerata, che non cede il passo al gossip, e la parte diretta, apprezzata da molti suoi fan.

Cosa è successo dopo Belve

La Parisi, che dal 2011 vive a Hong Kong, con il marito Umberto Maria Anzolin e i due gemelli Elizabeth e Dylan, è tornata in Italia momentaneamente per lavoro: l’intervista a Belve, dobbiamo dirlo, ha lasciato diversi strascichi. Pensiamo, per esempio, alla figlia, Jacqueline Luna, che si è dissociata da quanto detto dalla mamma in onda.

“Non la vedo da 10 anni”, ha rivelato Jacqueline su Instagram, in una stories. Immediata la replica della Parisi: “Utilizza i social per qualche like in più”. Insomma, una belvata riuscita, come direbbe Francesca Fagnani: l’intervista ha davvero scosso le acque, in tutti i sensi.