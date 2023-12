Nuovi cambiamenti per il Grande Fratello. La nuova versione del reality condotto da Alfonso Signorini e fortemente voluta dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi continua a spostarsi e a perdere puntate, ma stavolta per una giusta causa. Stando a quanto confermato da Rebecca Staffelli, che da quest’anno si occupa di raccogliere il sentiment della Rete, il doppio appuntamento con il programma è sospeso fino al nuovo anno, in cui tornerà con la programmazione regolare.

Quando torna in onda il Grande Fratello

Fino a questo momento, il lunedì in compagnia del Grande Fratello era una certezza incrollabile. Un punto di riferimento per il pubblico che, ormai da mesi, sa di potersi rilassare grazie alle dinamiche innescate dagli inquilini del loft di Cinecittà e alla conduzione di Alfonso Signorini. Per la fine del 2023, invece, è previsto un nuovo cambiamento. È infatti certo che la puntata di lunedì 18 dicembre non vada in onda per lasciare spazio alla semifinale di Io Canto Generation, inizialmente prevista per il 21 dicembre e anticipata per volontà aziendale.

Lo show condotto da Gerry Scotti perde così la sua collocazione del mercoledì, che aveva trovato fissa dopo le varie prove di novembre, per lasciare spazio alla partita di Coppa Italia in onda su Canale5. Mediaset ha però deciso di cambiare in corsa e anticipare la gara dei giovani talenti dell’Ammiraglia a lunedì 18, scalzando il Grande Fratello che torna in onda il 23 dicembre per l’antivigilia di Natale. E vista la disposizione del calendario, la puntata del lunedì è destinata allo stop per tutto dicembre, poiché è escluso che vada in onda nella sera di Natale.

Quando va in onda la finale

Il doppio appuntamento torna nel 2024, al lunedì e probabilmente di nuovo al giovedì, dopo la dura prova di dicembre contro Ballando con le stelle. Non una novità, per i telespettatori di Canale5, che erano stati avvisati: l’esperimento della prima serata al weekend era solo temporaneo. Intanto, per il 2023, sono previste ancora due puntate. Quella del 16 dicembre, in onda contro la finale dello show di Milly Carlucci, e quella del 23 dicembre.

È però difficile stabilire quale sia la data fissata per la finale del Grande Fratello. Si presuppone che possa andare in onda fino a marzo, per coprire le slot lasciate libere da Temptation Island Winter, ma non ci sono ancora certezze in merito. L’edizione 2022-2023 era stata lunghissima e si era conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon del 3 aprile, quindi è lecito pensare che, anche quest’anno, si possa arrivare a una soluzione di questo tipo. La puntata conclusiva è dunque ancora lontana ed è possibile che possano entrare nuovi concorrenti.

Intanto, le storie del Grande Fratello sono al giro di boa. Sono entrati nuovi inquilini e la disputa tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi si è fatta più accesa che mai. L’ingresso di Sara Ricci, poi, ha certamente rotto gli equilibri che si erano creati, rimettendo in discussione proprio la figura della ex cattiva di Vivere, Eva Bonelli. Svanite, invece, le dinamiche del triangolo Perla-Mirko-Greta a seguito dell’eliminazione inaspettata di lui.