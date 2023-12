Grande Fratello sondaggi: chi sarà eliminato stasera 23 dicembre

Il Grande Fratello è arrivato al giro di boa. Dopo l’eliminazione di Sara Ricci di sabato 16 dicembre, avvenuta a poche settimane dal suo ingresso, Alfonso Signorini torna in diretta dopo lo stop di lunedì dovuto alla messa in onda della semifinale di Io canto generation. Il Natale è alle porte e i concorrenti iniziano a sentire la pressione delle Feste lontane da casa: per questo, la gara si fa sempre più avvincente. Non ci sarà però un eliminato nella puntata del 23 dicembre, ma il televoto è aperto per determinare il primo nominato della prossima puntata. Ma cosa dicono i sondaggi in proposito? A rischiare sono Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro.

Grande Fratello sondaggi, l’eliminato del 23 dicembre

Il televoto è aperto e vede fronteggiarsi Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Il risultato di queste votazioni non porterà però al nome di un eliminato ma determinerà quello del primo concorrente al televoto per la prossima settimana, la cui sessione si chiuderà il 30 dicembre. La battaglia tra gli inquilini in nomination sembra davvero aperta. Tutti e tre i concorrenti sono molto vicini con circa il 30% dei voti raccolti, mentre la distanza tra Marco e Greta è davvero irrisoria.

Secondo il Forum del Grande Fratello, a spuntarla dovrebbe essere Marco Maddaloni mentre il meno votato è Federico Massaro, che quindi potrebbe finire nuovamente in nomination. Per Reality House, invece, la preferita dovrebbe essere Greta Rossetti con una percentuale del 37%, seguita da Federico che si ferma al 32% e Marco, che ottiene il 31%. Percentuali vicinissime che rendono davvero difficile il pronostico, anche se sembra che Massaro sia il candidato più certo per la nomination.

Anticipazioni del Grande Fratello di stasera

Si attende di conoscere il destino di Beatrice Luzzi, concorrente di punta di questo Grande Fratello. L’attrice è uscita in via temporanea per assistere il padre, che ha subito un delicato intervento riuscito bene, ma è certo che non sarà presente nella puntata del 23 dicembre. Si trova infatti in albergo, in quarantena, in attesa di poter rientrare ma non si sa ancora quando sarà.

La sua uscita ha fatto molto discutere, anche i coinquilini in casa e in particolare Massimiliano Varrese, che ha commentato in una maniera che non è piaciuta a nessuno. Tra i due, sembra essere tornata la pace grazie all’abbraccio visto durante la diretta del 16 dicembre, ma ora è tutto rimesso in discussione. Di certo, sono entrambi seguitissimi dal pubblico e responsabili di gran parte delle dinamiche interne, quindi definitiva di Beatrice potrebbe rappresentare un grande danno per la trasmissione.

Intanto, tutto è pronto per la festa di Natale. Anche quest’anno, come sta accadendo da molto tempo a questa parte, gli inquilini del loft di Cinecittà trascorrono le Feste all’interno della Casa. Quest’anno, poi, sono rimasti tutti in gara – se facciamo eccezione per Alex Schwazer che ha raggiunto la sua famiglia – e sono decisi ad arrivare in finale. Il reality show, inoltre, potrebbe durare almeno fino ad aprile. È infatti saltata l’edizione invernale di Temptation Island, che avrebbe dovuto coprire la forbice scoperta del periodo di transizione tra la stagione invernale e quella estiva.