Grande Fratello, la madre di Shaila e la frase incriminata su Lorenzo

Chi ha assistito all’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 9 dicembre, sa che uno dei momenti clou è stato l’ingresso in Casa della signora Luisa, madre di Shaila Gatta. Un ritorno, in verità, che neanche la stessa ex Velina avrebbe potuto immaginare così “acceso”. La donna è stata estremamente schietta con la figlia, andando contro la sua relazione con Lorenzo Spolverato sul quale, infine, avrebbe sussurrato una frase che non è sfuggita al pubblico. E neanche ad Alfonso Signorini, che ha immediatamente fatto notare come lo scambio di informazioni dall’esterno sia contro il regolamento.

Shaila Gatta “rimproverata” dalla madre Luisa

Dall’ingresso di un parente ci si aspetterebbe un certo sostegno per il concorrente recluso in Casa, ma nel caso della madre di Shaila Gatta è stato tutto l’opposto. La signora Luisa, che era già entrata al Grande Fratello per incontrare l’ex Velina e ballerina, ha avuto un faccia a faccia piuttosto duro con la figlia e non le ha di certo mandate a dire, specialmente in merito alla sua relazione con Lorenzo Spolverato.

Non che sia l’amore perfetto – i due neanche si definiscono “fidanzati” al momento -, ma la madre di Shaila ha sottolineato il cambiamento a suo dire negativo della figlia, caduta di nuovo in dinamiche e comportamenti che le sono ben noti, risalenti a non ben specificate relazioni precedenti.

“Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona – le ha detto con tono preoccupato e non troppo velatamente accusatorio -. Rivedo una ragazza di tanti anni fa. Ti voglio dire solo una cosa: amore mio il mondo è lì fuori, qui è un gioco, tutti stanno giocando tranne te. Fidati. Tu hai la possibilità di fare un percorso bellissimo. Se tu ti vedessi da fuori, diresti ‘Chi è questa?’. Ti vergogneresti“. L’espressione di Shaila è bastata a esprimere tutta la sorpresa ma anche l’imbarazzo provati in quell’esatto momento. Con fare tranquillo ha provato a convincere la madre di esser ben consapevole di ciò che sta facendo, di fidarsi, ringraziandola infine per essere andata a trovarla in Casa.

La frase contro Lorenzo sussurrata all’orecchio di Shaila

Poteva Alfonso Signorini non cogliere una tanto succosa palla al balzo, chiedendo il confronto diretto tra la signora Luisa e Lorenzo Spolverato? Ovviamente no. Così il rimprovero alla figlia, proprio per via del suo cambiamento in seno alla relazione con Lorenzo Spolverato, si è trasformato in una bella dose di frecciate alla volta dello stesso: “Lorenzo è un giocatore accanito. Gioca benissimo. Non lo voglio conoscere”, aveva detto prima di parlare direttamente con lui che, in modo del tutto fallimentare, ha provato a convincerla di potersi fidare dell’onestà dei suoi sentimenti nei confronti della figlia.

L’apice si è raggiunto, però, poco prima che la signora abbandonasse la Casa. I telespettatori più attenti (e anche lo stesso Signorini, in effetti) hanno notato che la signora Luisa, sull’uscio, ha sussurrato qualcosa alla figlia, specificandole “Io non ti ho detto niente”. Come a dire: non stai sentendo quel che ti ho spifferato. Il conduttore ha sottolineato che questo comportamento va contro il regolamento del Grande Fratello, ma senza scendere troppo nel dettaglio. “Mi ha detto che Lorenzo non è una brava persona”, ha ammesso l’ex Velina, ma non sarebbe tutto qui.

Alcuni telespettatori, con tanto di video alla mano, hanno notato che la signora Luisa avrebbe detto qualcosa in più: “Non è una brava persona, è gay. Lo dicono tutti“. Il riferimento è chiaro, visto che appena qualche giorno fa è uscita l’indiscrezione su una presunta relazione del modello con un certo “guru della moda” di cui non si conosce l’identità.

Vien da chiedersi quale sia il problema, in tutta onestà. Tralasciando il fatto che l’orientamento sessuale è cosa assai delicata e personale, che non andrebbe sbandierata ai quattro venti costringendo chicchessia a subire di fatto un “outing” (da non confondere con il “coming out”), Lorenzo può vivere la sua vita come meglio crede. Come chiunque altro. Che poi la relazione con Shaila possa essere un modo per creare hype ai fini del gioco, questo è un altro paio di maniche e nulla ha a che vedere con le “accuse” di cui sopra.