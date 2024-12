Il Grande Fratello non si è fermato, neanche nel periodo natalizio, andando in onda con una puntata in prima serata sia il 23 che il 30 dicembre 2024. Nell’ultimo episodio del reality show in particolare gli animi si sono molto accesi visto che diversi concorrenti dell’edizione attuale del programma televisivo si sono scagliati contro Maria Monsé e la figlia Perla Maria Paravia.

Ma le nomination hanno fatto scattare altri dissapori che sono proseguiti anche dopo la chiusura della diretta televisiva su Canale 5. Nella notte infatti ha avuto luogo uno scontro acceso tra Helena Prestes e Shaila Gatta e la brasiliana è stata protagonista di una lite anche con Ilaria Galassi.

Helena Prestes, le forti parole contro Shaila Gatta

L’edizione 2024 del Grande Fratello è in onda già da tre mesi e in questo periodo diversi concorrenti si sono fatti notare al grande pubblico per le loro vicende all’interno della casa più spiata d’Italia. Tra le gieffine più note ci sono di certo Helena Prestes e Shaila Gatta che sono state entrambe infatuate di Lorenzo Spolverato nelle prime settimane di messa in onda.

La ballerina ha deciso di nominare a sorpresa la compagna d’avventura nel corso della puntata del 30 dicembre 2024 e lei, in seguito, l’ha accusata di essere finta: “Fatti i cavoli tuoi! Sono questa? Perché per te io non sono quella che sono solo perché ho tenuto tutte le tue offese? Io ti ho qua che devo convivere con te! Mi dispiace per lui che deve stare con una finta come te… Io non ti sopporto, mi dispiace per lei… Sei tutta finta, sei di una non eleganza assurda! Menomale che ti hanno votato oggi perché questo sei tu… Non parlare mai più per Zeudi”.

Shaila Gatta dal canto suo ha risposto a tono alla brasiliana: “Senti Helena, piangi, fatti consolare dai che l’Italia ti ama e ti vota, stai serena che ti salvi… Rilassati e pensa ai fatti tuoi. Sei veramente eccessiva… Parlavi sotto le coperte con Zeudi e si sentiva tutto… Ma perché vuoi fare la professoressa del niente se fai anche tu le cose? La falsa sei tu che non ci sopporti e fai finta di essere amica nostra in settimana, se tu pensi tutte queste cose, in settimana perché ti sei avvicinata a me? La falsa sei tu!”.

In seguito però Helena Prestes è passata agli insulti: “Put**na, solo dorme, non cucina, non fa un caz*o, fa solo la faccia da put**na, questo fa! Portami via sennò divento aggressiva!” ed è stata calmata da Luca Calvani e Stefania Orlando. Le parole decisamente forti della gieffina non sono piaciute a molti telespettatori che hanno chiesto sui social la sua squalifica: “Nessuno è mai arrivato a questo livello! Lo schifo. Il disgusto. È da squalifica immediata”.

Ilaria Galassi ha aggredito Helena Prestes?

Ma i telespettatori più attenti hanno notato un altro gesto molto grave che avrebbe avuto luogo nella notte nella casa del Grande Fratello e, anche per questo, avrebbero chiesto dei provvedimenti. Ilaria Galassi, dopo la puntata, si è detta molto delusa da Helena Prestes che durante la nomination aveva preso a pretesto anche un fatto avvenuto quando i suoi figli sono venuti a trovarla.

Amareggiata da questa motivazione, l’ex ballerina di Non è la Rai si sarebbe lasciata andare a parole troppo aggressive nei confronti della coinquilina: “Lo sai perché io non glielo chiedo? Perché, se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io ti apro! Perché di me puoi dire tutto quello che vuoi… Ma non parlare dei miei figli perché io ti apro! Non mi è piaciuta l’uscita della tua amica, che ha messo in mezzo i miei figli. È meglio che sto zitta, sennò la apro in due… I miei figli non li tocchi!”.

In seguito, in un video condiviso da diversi utenti sui social, si sentirebbe Ilaria Galassi gridare: “I miei figli non li devi toccare, ti spacco la faccia!” e gli altri gieffini accorrere dicendo: “Le sta mettendo le mani addosso, raga!”.