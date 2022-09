“GF Vip”, il ritorno di Adriana Volpe: il meglio e il peggio della 4a puntata

Nuovi colpi di scena e grandi emozioni per la quarta puntata del GF Vip 7. Sebbene il reality show sia appena iniziato, cominciano a emergere le personalità dei vipponi all’interno della Casa, e soprattutto i loro dolori (più o meno) nascosti. L’appuntamento del 30 settembre ha visto rientrare, all’interno del loft di Cinecittà, un volto noto alla trasmissione: si tratta di Adriana Volpe, che ha voluto sostenere l’amico Giovanni Ciacci in questa avventura.

Il ritorno di Adriana Volpe: il sostegno all’amico Giovanni Ciacci

Il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia era già stato annunciato nei giorni scorsi: Adriana Volpe è tornata al Grande Fratello Vip, dopo un’esperienza da concorrente e una da opinionista, questa volta come ospite speciale. L’intento era quello di fare una sorpresa al grande amico Giovanni Ciacci, impegnato in questa edizione a sfidare tabù e pregiudizi sulla sua malattia.

“Una volta con l’Hiv si conviveva adesso si vive – ha spiegato il vippone – però è un’infezione che riguarda tutti e la cosa più importante è la prevenzione”. Dopo essere stato accusato di essere un “untore”, Ciacci ha voluto fortemente partecipare al reality, per sensibilizzare il pubblico sulla malattia e dare uno schiaffo morale a chi non lo ha mai appoggiato.

“Io non saprò mai dove sta la verità, un mio ex agente mi ha detto che non mi facevano lavorare perché sono sieropositivo e li mi è montata la voglia di dire a tutti la verità, mi è stata riferito anche che una mia collega non mi ha fatto più lavorare per questo”, ha sottolineato Ciacci. “Quando l’ho detto a mia mamma mi ha detto io sono con te in qualunque battaglia tu faccia”, ha confessato.

In giardino il costumista ha trovato Adriana Volpe, che si è sciolto tra le lacrime: “Ho vissuto le tue fragilità e i tuoi dubbi, hai dimostrato di avere il coraggio delle tue idee, hai dato un messaggio importantissimo ai giovani, oggi non se ne parla più… Ora non hai più filtri, hai conquistato la libertà del tuo cuore: fai vedere la parte divertente”.

Poi la Volpe è tornata in studio e, acclamata dal pubblico, ha portato dei regali alle “colleghe” opinioniste Orietta Berti, che ha preso il suo posto, e a Sonia Bruganelli. Alla cantante ha portato una tazzina di caffè, mentre alla sua ex rivale (“Non mi sei mancata per niente”, sottolinea) ha regalato un bavaglino con un serpente.

Ovviamente Alfonso Signorini non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione per punzecchiare Adriana, chiedendole se volesse sostituire Sonia durante le vacanze di Natale: “Andrò in vacanza anche io”, ha risposto piccata la Volpe.

Pamela Prati e Marco Bellavia, una love story che non decolla

Malgrado il programma sia iniziato da appena due settimane, pare che all’interno della Casa sia già nate delle simpatie. In particolare ad attirare l’attenzione è l’amicizia speciale tra Pamela Prati e Marco Bellavia. Tra i due sembra che ci sia un certo feeling, ma entrambi hanno le loro riserve.

“Non lo voglio nel mio letto, non fa per me, non lo conosco, ma è perbene, è garbato”, ha spiegato la Prati. “Ho dei deliri di onnipotenza – ha ironizzato Bellavia – per questo ambisco a Pamela. Ora però ho dei problemini e tornerò all’attacco quando starò meglio. Sto cercando di farla sorridere”.

A non credere nella relazione anche Giovanni Ciacci, che ha tuonato: “Lui le sta addosso solo per visibilità, mentre Pamela ha bisogno di coccole”.

Ginevra Lamborghini parla (forse) per l’ultima volta di Elettra

Ginevra Lamborghini ha deciso di chiudere (almeno per il momento) il capitolo dedicato alla sorella Elettra. Di certo la diffida della cantante avrà avuto il suo peso, tanto che la concorrente ha espresso la sua opinione: “È vero che lei ha un bel rapporto con la mia famiglia – ha spiegato Ginevra – non c’è nessun copione. Se qualcuno lo ha scritto ha proprio cattivo gusto. Io non vorrei parlare più di questa storia con mia sorella. Sono venuta qui per altro. Io le voglio bene e le chiedo scusa e vorrei parlarle nel silenzio di una cameretta e vicino ai nostri genitori come quando litigavamo da piccoli. Questo è il mio messaggio, ti voglio bene, non voglio metterti in cattiva luce, pensaci”.