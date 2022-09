“Adriana Volpe al GF Vip 7”: perché torna nel reality

Fonte: IPA Adriana Volpe al "GF Vip 7"

Il GF Vip 7 è pronto a tornare il 29 settembre con una puntata che si preannuncia a dir poco speciale. Nelle ultime ore, infatti, è stata diffusa una indiscrezione: il ritorno di Adriana Volpe, che è stata scartata come opinionista per la settima edizione. Il conduttore Alfonso Signorini le aveva proposto di entrare nella Casa in qualità di concorrente, ma non c’è stato nulla da fare. Indubbiamente, ha un ruolo speciale, e non è quello di commentare la puntata.

Il ritorno di Adriana Volpe al GF Vip 7

L’esclusione di Adriana Volpe come opinionista del GF Vip 7 non è piaciuta ai più: gli spettatori, infatti, hanno apprezzato in particolar modo la sua autenticità e spontaneità, due caratteristiche che le hanno permesso di brillare e che hanno spesso “oscurato” la sua compagna d’avventura, Sonia Bruganelli. L’anticipazione, diffusa da TvBlog, ha ovviamente conquistato tutti: il successo della puntata del 29 settembre del reality show è assicurato, soprattutto per l’atteso incontro-scontro con la Bruganelli.

Perché Adriana Volpe torna al GF Vip 7

Ex conduttrice Rai e oggi presenza de La Vita in Diretta, Adriana Volpe non poteva lasciarsi sfuggire l’occasione di sostenere il suo carissimo amico Giovanni Ciacci, con cui ha lavorato a Ogni Mattina, programma di TV 8. Ma non è Ciacci il solo e unico motivo per la presenza della Volpe nella nuova puntata del reality show.

“Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nella quarta emissione del GF Vip 7 torneranno a incrociarsi e, chissà, torneranno magari a battibeccare”. Le parole di TvBlog, effettivamente, lasciano presagire che ci sarà un grande classico, il “faccia a faccia”, che da sempre nei reality show è una componente assicurata per fare share.

Adriana Volpe e Giovanni Ciacci: storia d’amicizia e grande stima

La possibilità che Adriana Volpe faccia una sorpresa a Giovanni Ciacci nella Casa è molto alta, anche perché è stata proprio lei ad ammettere a Fanpage in un’intervista esclusiva di supportare il suo grande amico. “Non è solo un collega. Voglio assistere al suo percorso nella Casa. La nostra è un’amicizia fatta di confronto, di dialogo”.

Aveva anche aggiunto della possibilità di fargli una sorpresa. “Mi metto a disposizione se ne avrà bisogno. So di poterlo guardare negli occhi e di riuscire a creare un ponte comunicativo con lui”. Parole uniche e meravigliose che lasciano intendere il grande affiatamento che c’è tra loro.

Il rifiuto di Adriana Volpe come concorrente

Come mai Adriana Volpe ha rifiutato di entrare nel cast della settima edizione del GF Vip? Lo ha rivelato lei stessa a Chi: “Non avrei mai potuto accettare. La mia situazione familiare è cambiata rispetto al 2020, quando entrai nella Casa. Oggi mia figlia può contare solo su di me, è tutto sulle mie spalle, non posso allontanarmi così a lungo”.

Riguardo alla Bruganelli, ha ammesso di aver provato a creare un ponte comunicativo, ma non ha voluto. “Ha creato una propria immagine. Poi non so quanto sia realmente vera, ho sempre voluto pensare che sotto ci fosse altro”. E probabilmente è così, ma è indubbio che i loro scontri abbiano contribuito a mantenere alto lo share della sesta edizione. Un duo elettrizzante, che ora ritroveremo, anche solo per una puntata.