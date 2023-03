“GF Vip”, Edoardo Donnamaria in ospedale: il crollo dopo la squalifica

È stato uno dei grandi protagonisti del GF Vip ma la sua uscita dal gioco è stata del tutto inaspettata. Edoardo Donnamaria è infatti stato squalificato, dopo un comportamento giudicato non idoneo verso la sua fidanzata Antonella Fiordelisi. Un provvedimento a sorpresa che però è arrivato a seguito di una serie di richiami da parte di Alfonso Signorini, rivolto a tutti i concorrenti, e che è previsto dalla nuova linea presa dal programma.

I mesi trascorsi all’interno dello show, le emozioni e la recente squalifica sembrano aver provato fisicamente Donnamaria che è ricorso a cure mediche, come dimostrano le foto postate da suo padre Vincenzo. L’ormai ex concorrente ha invece deciso di prendersi una lunga pausa dai social per dedicarsi a se stesso, in attesa che Antonella Fiordelisi esca dal gioco (magari da vincitrice).

Edoardo Donnamaria in ospedale, come sta

“Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!”. Queste le parole di papà Vincenzo che, a pochi giorni dall’uscita di Donnamaria dal GF Vip, ha condiviso una foto nella quale suo figlio compare disteso su un lettino d’ospedale.

Niente di preoccupante, quindi, stando a quanto riportato dal padre dell’ex concorrente, ma solo un piccolo pit stop per ricaricarsi dopo i lunghissimi mesi trascorsi all’interno della Casa. Un percorso non facile, il suo, che ha diviso con Antonella Fiordelisi e della quale si è anche innamorato. Purtroppo, il loro rapporto di coppia non è mai stato semplice, anzi. Entrambi hanno sofferto moltissimo, fino all’epilogo finale dell’eliminazione di lui che ha gettato nello sconforto la concorrente ancora in gara.

La disperazione di Antonella Fiordelisi

I giorni che sono seguiti all’uscita di Edoardo Donnamaria sono stati particolarmente duri per Antonella Fiordelisi, che si è abbandonata alla malinconia e ai ricordi vissuti all’interno delle mura del GF Vip. Nonostante il tira e molla continuo, da settembre fino a oggi, i due sono stati una coppia vera e propria per molti mesi. Anche dopo la decisione di lui di lasciarla e il comportamento poco limpido verso Nicole Murgia: il loro amore ha resistito proprio a tutto.

Ed è per questo che lui ha deciso di raggiungerla, almeno con la voce, per farle sentire tutta la sua vicinanza. “Antonella mi hai fatto impazzire ma mi manchi”, queste le parole di Donnamaria al megafono, parole che hanno fatto piangere la Fiordelisi: Grazie amore, grazie per essere venuto. È stata la sorpresa più bella in sei mesi per come stavo, mi manchi da morire. Spero che tu sia più forte di me, perché io mi sento debole senza di te adesso. Pensami sempre perché io lo faccio ogni minuto. Sei pazzo comunque, quanto me. Stai male anche tu perché non mi puoi vedere e non mi puoi abbracciare. Fa parte dell’amore”.

E ha continuato: “Sei la perfezione, soprattutto quando ridi, non quando sei incavolato o triste. Inizia a parlare con la mia famiglia, per organizzarci per dove andare a vivere. Inizia a parlare con mamma e papà. Grazie che mi sei venuto a urlare. Quanto è lungo questo giorno senza di te, mi è sembrato una settimana. Ti amo. Non so come sia possibile che qui sia nata una storia come la nostra. Una delle cose più belle e vere che io abbia mai provato“.