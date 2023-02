“GF Vip 7”, una concorrente rientra nella Casa dopo il lutto improvviso

Milena Miconi è pronta a rientrare nella Casa del GF Vip 7. Dopo aver momentaneamente abbandonato il reality show a seguito della morte del suo manager, Alessandro Lo Cascio, che è scomparso in modo prematuro a 52 anni, al momento si trova in quarantena, così da poter poi rientrare in gioco in totale sicurezza, scongiurando il rischio Covid, che ha messo già a dura prova i concorrenti.

Ci sono momenti davvero duri da vivere, che possono lasciarci senza forze: questo è il caso di Milena Miconi, che si è ritrovata a dire addio al suo manager, Alessandro Lo Cascio, agente di tantissimi vip (tra cui anche Gina Lollobrigida). Ad avere tranquillizzato gli spettatori sul rientro in gioco della Miconi era stato lo stesso Alfonso Signorini nella puntata del 6 febbraio.

“Dobbiamo dire che Milena ha dovuto lasciare improvvisamente la Casa per un grave lutto che l’ha colpita, ma tornerà presto da voi ed è già in albergo, in quarantena, per fare il suo ritorno”. Naturalmente, Signorini ha anche aggiunto il suo cordoglio. “Siamo davvero vicini, non solo a Milena ma anche alla famiglia di Alessandro, naturalmente, che abbracciamo con grande affetto”.

Milena Miconi, l’abbandono in lacrime per Alessandro Lo Cascio

L’avventura di Milena Miconi al GF Vip 7 è stata spezzata da un momento davvero difficile: la scomparsa di Lo Cascio. La Miconi si è anche aperta riguardo agli alti e bassi della sua carriera, ammettendo che ad averla salvata è stato proprio il teatro. “Per me il teatro è vita, veramente mi ha salvato da un momento terribile”, un momento intimo a cui si è lasciata andare, raccontando il suo percorso difficile.

Quando poi ha appreso della morte di Lo Cascio, la reazione della Miconi è stata immediata: “Come faccio a stare qua dentro, non me la sento, non ce la faccio a reggere sta roba, non me la sento”. E così aveva abbandonato la Casa del GF Vip 7, per dare anche l’ultimo saluto al suo manager.

Secondo Pipol TV, tuttavia, è ormai in procinto di rientrare. “Possiamo anticiparvi che la Miconi si troverebbe già in quarantena in attesa di riabbracciare i coinquilini del GF Vip 7“, ha scritto il portale social di Gabriele Parpiglia. Non tutti, però, hanno accolto in modo positivo questa notizia.

Le polemiche per il rientro in Casa di Milena Miconi

Contrariamente alle precedenti edizioni, infatti, quest’anno il regolamento è di certo più “morbido”. Alcuni utenti su Instagram, infatti, hanno scritto: “Quest’anno il GF è una casa-vacanze”. C’è anche chi non è d’accordo con la scelta degli autori: “Dopo che si è informata bene sulle novità che ci sono fuori, è dentro la Casa. Complimenti al GF“. Le polemiche sono scaturite proprio in seguito alla scelta di permettere il ritorno in gioco: “Non è giusto”.

In effetti, anche Ginevra Lamborghini ha avuto modo di rientrare in Casa dopo essere stata squalificata a seguito del Caso Marco Bellavia. Anche in quel caso, il pubblico si era opposto alla decisione degli autori.