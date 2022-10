“GF Vip”, i provvedimenti per il caso Marco Bellavia: il meglio e il peggio della 5a puntata

La quinta puntata del GF Vip 7 ha tenuto il pubblico (numerosissimo) incollato allo schermo: al centro della serata il caso Marco Bellavia, che ha abbandonato la Casa sabato mattina per i suoi demoni personali, ma anche per la totale indifferenza dei suoi compagni d’avventura che, a parte due sole eccezioni, lo hanno ignorato o persino attaccato, nonostante le sue richieste d’aiuto. Il popolo della Rete e molti ex concorrenti si sono scagliati contro i vipponi e la produzione per l’accaduto, con pesanti accuse di bullismo, analizzate in puntata, e che hanno portato a gravi provvedimenti: una squalifica e un televoto flash.

Il caso Marco Bellavia: la reazione dei vipponi

“Come è stato possibile che nessuno di voi si sia accorto della situazione di Marco Bellavia e sia intervenuto con una carezza o un abbraccio?”. Alfonso Signorini ha esordito così, nella puntata più dura nella storia del Grande Fratello nel nostro paese, descritta dal conduttore come una “brutta pagina di televisione”.

Tra ulteriore indifferenza (alcuni vipponi hanno continuato a tacere sui gravi fatti accaduti) e chi, malamente, ha cercato di discolparsi (Giovanni Ciacci e Gegia), i concorrenti sono stati messi davanti a una minuziosa ricostruzione dalla quale quasi nessuno ne esce pulito. Insulti, insinuazioni, aggressioni verbali, disinteresse totale, questo è ciò che Marco Bellavia, con pregressi problemi di depressione, ha dovuto subire nella Casa più spiata d’Italia.

Il pubblico e molti ex vipponi hanno chiesto una squalifica di massa, anche perché, nonostante Signorini li abbia messi davanti alla cruda realtà, molti di loro hanno pensato solo a come discolparsi. “Non abbiamo capito”, “non ce ne siamo accorti”, “lui diceva di essere felice” sono state quelle più gettonate, e persino il presentatore ha perso la pazienza, specie contro Giovanni Ciacci che, come ha detto Luca Salatino, avrebbe dovuto solo tacere.

La squalifica di Ginevra Lamborghini

Ovviamente, dato che il web intero è insorto per le gravi frase dette, il GF Vip ha preso una decisione inevitabile, la squalifica di Ginevra Lamborghini. La ragazza era stata tra le più dure accusatrici di Marco Bellavia, e si era lasciata andare a una dichiarazione fortissima: “Merita di essere bullizzato”.

Un’affermazione talmente grave, che anche lei non ha potuto fare a meno di accettare la giusta decisione della redazione. Molti pianti (troppi per il pubblico), delle scuse risicate e una certezza: la sua permanenza nella Casa era iniziata male, con la querela di sua sorella Elettra Lamborghini, ed è finita anche peggio, con la sua squalifica, festeggiata da tutti gli spettatori. Non ci sono parole per giustificare le affermazioni, di una gravità inaudita, e si spera che l’accaduto sia da lezione per gli altri, che sembrano ancora troppo arroccati sulla difensiva, e hanno abbracciato e consolato Ginevra come, invece, avrebbero dovuto fare con Marco.

Il televoto flash: fuori Giovanni Ciacci

Ma i provvedimenti non sono finiti qua: a causa delle loro affermazioni gravi (che per molti avrebbero dovuto portare anche alla loro squalifica) Giovanni Ciacci, Gegia, che non ha chiesto scusa per i suoi comportamenti, Patrizia Rossetti e Elenoire Ferruzzi sono finiti al televoto flash. Il pubblico, che da giorni si è schierato dalla parte di Marco Bellavia, non ha avuti dubbi: ad abbandonare la Casa è stato Giovanni Ciacci, uscito distrutto da questa vicenda e che, maldestramente e tra i fischi, ha cercato di giustificarsi anche una volta in studio.

Dati gli avvenimenti non ci sono state nomination, ma certamente giovedì vedremo le prime fazioni. Non è mancato, sul finale, qualche momento di leggerezza, come quello dedicato alla simpatia di Luca Salatino, e al flirt tra Antonella Fiordelisi (ormai la preferita del pubblico) e Edoardo Donnamaria.

Le prime parole di Marco Bellavia dopo la puntata

Marco Bellavia è tornato sui social nelle scorse ore, condividendo tutti i post e i messaggi di affetto a lui indirizzati da colleghi e fan. E non è mancato un messaggio dopo la fine della puntata: “Educazione, lealtà, condivisione, lealtà…… in cambio di…??”

Un messaggio forte, che ha avuto subito la risposta ricca di affetto di molti, da Stefania Orlando a Laura Freddi, ma anche di Giulia Salemi e Roberto Ferrari.