“GF Vip 7”, l’ennesimo caso: perché si parla di “Bigliettini Gate”

Sembra che la televisione di oggi non possa sopravvivere senza qualche “caso”, eclatante o meno, in cui vengono affrontate delle dinamiche, di attualità ma non solo. Per il GF Vip 7, è l’ennesimo dell’anno, dopo tanti episodi che vorremmo – sinceramente – dimenticare. Perché adesso è il momento del Caso Bigliettini Gate: cosa sta accadendo all’interno della Casa più spiata d’Italia? E come è partita l’accusa? Nuovi guai in vista per Alfonso Signorini (purtroppo).

GF Vip 7, cos’è il Bigliettini Gate

Non c’è pace per la settima edizione del GF Vip, forse una delle più complesse per Alfonso Signorini. Dalla scelta del cast al Caso Marco Bellavia, così come al Caso Televoto Truccato, si è giunti persino al Caso Bigliettini Gate. Non è facile stare dietro a tutte le dinamiche di questa settima edizione, ma ci proviamo.

Ad avere acceso le luci dei riflettori sull’ennesimo Caso, infatti, è Amedeo Venza: “Un concorrente riceverebbe nelle valigie con i suoi abiti, dei biglietti scritti da un altro/a concorrente fuori con tutte le indicazioni su come muoversi all’interno del reality. Possiamo indagare e capire se verrà mai detta questa cosa?”. Le sue parole sono state subito ricondivise non solo da Deianira Marzano, esperta di gossip, ma anche da Novella 2000, diretto da Roberto Alessi.

Perché si parla di Bigliettini Gate

Il GF Vip è uno dei reality show più social, in grado di riunire sotto la stessa “ala” diverse fasce d’età. E se c’è chi preferisce commentare le dinamiche tra amici, altri amano riprenderle sui social, come Twitter, dove è quasi sempre in trend. Naturalmente, questa voce di corridoio si è sparsa immediatamente, e in molti si chiedono chi possa essere il concorrente in questione.

Alfonso Signorini, come è intervenuto al GF Vip 7

Non è facile comprendere, al momento, il nome della persona coinvolta nel Bigliettini Gate. Tuttavia, è da un po’ che si parla di mosse un po’ troppo studiate, per non dire facili, da parte dei concorrenti. Qualcuno si è spinto un po’ in là, dicendo che, magari, potrebbero avere un telefono in Casa, così da comunicare con il mondo esterno. Ma sono solo illazioni, ipotesi, e dunque non è così semplice riuscire a fare chiarezza.

C’è però la possibilità che intervenga Alfonso Signorini stesso. Lo ha già fatto in occasione del Televoto Truccato, quando in molti hanno messo in dubbio la posizione di Antonella Fiordelisi: ha chiesto di verificare i conteggi e confermare il risultato del televoto. Del resto, alla fine è nell’interesse del conduttore intervenire a riguardo, perché le ipotesi non fanno bene a nessuno, né al programma né alla Rete.

Gli sviluppi

Al momento è difficile prevedere ciò che accadrà, ma indubbiamente il Caso Bigliettini Gate ha già la sua “cassa di risonanza mediatica”. Di conseguenza Alfonso Signorini potrebbe intervenire, o potrebbe farlo la produzione. Ricordiamo comunque che la dinamica del GF Vip è stata svelata: gli attivatori di storie ci sono, e sono proprio quei concorrenti che possono in qualche modo catturare l’attenzione dello spettatore con vicende e dinamiche intriganti. Se da soli o con l’aiuto di qualcuno, questo non è chiaro. Ma è davvero tanto importante?