“Belve”, Gabriel Garko a un passo dal suicidio: il suo momento più buio

Una lunga e interessante intervista, quella di Gabriel Garko a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Si parte subito con una precisazione, legata al suo nome. Gabriel Garko non è più quello d’arte, essendo stato registrato all’anagrafe.

In origine era Dario Oliviero, nato a Torino nel 1972, e ha spiegato d’aver inizialmente scelto un nome differente per proteggere la privacy della sua famiglia. Questa è però soltanto la prima di una serie di confessioni molto intime.

La fragilità di Gabriel Garko: ha pensato al suicidio

Nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani vi sono stati momenti leggeri e altri decisamente più seri. Gabriel Garko si è messo a nudo, parlando ad esempio del suo coming out.

Era convinto avrebbe avuto un impatto sulla sua carriera, in negativo, ma ha invece scoperto un pubblico molto sensibile, che lo ha sorretto, ha spiegato.

L’attore ha affrontato anche il tema del famoso “sistema Ares“, che mirava a condizionare la vita di numerosi artisti del mondo televisivo, legati al produttore Alberto Tarallo. Di fatto, al fine di continuare a lavorare, Gabriel Garko ha finto relazioni con alcune donne, celando la propria omosessualità e, come ha sottolineato, mentendo a se stesso.

Ha infine sentito la necessità di porre fine a tutto questo, sollevando il velo all’interno della casa del Grande Fratello VIP, entrandovi come ospite e leggendo una lettera molto sentita: “Era un sistema e non ne conoscevo altri. Si diventa un po’ tutti omertosi ed è difficile oggi come si viveva negli anni ’90. Esistevano delle regole per fare questo lavoro”.

La presentatrice gli ha poi rivolto una domanda diretta, legata a un episodio in grado di fargli capire d’aver toccato il fondo e non poter più proseguire.

La risposta dell’attore è molto sofferta: “Non potevo permettermi di non proseguire. Ci sono stati dei momenti molto duri. Sono andato anche in analisi e mi è stato detto quanto sia stato forte. Non si capisce come non sia finito a drogarmi o suicidarmi”.

Ha svelato l’uso di uno scudo per la propria mente, ritrovandosi a pensare a quanto fatto come a un ruolo interpretato come tanti altri. Non mentiva a sé e agli altri, semplicemente recitava come sul set.

“Una volta ho pensato di farla finita. Ho avuto dei pensieri suicidi e non mi andava più di andare avanti, ma non avrei il coraggio di farlo. Anche nel momento più brutto, voglio sapere come va a finire”.

Belve, Heather Parisi rivela le violenze subite

Una puntata di Belve a dir poco intensa, considerando le confessioni fatte anche da Heather Parisi. La showgirl 63enne, che ha infine risposto alle parole di Lucio Presta, ha svelato d’aver subito violenza sessuale, fisica e psicologica, sottolineando come quest’ultima sia stata per lei la più grave, quella ad aver lasciato le ferite più profonde.

“È tutto molto complicato, perché la gente vede ma non dice nulla e ti viene detto che sei una bugiarda”. Francesca Fagnani ha provato poi a scavare a fondo, chiedendole se stesse parlando del suo compagno del tempo, ma lei ha negato in maniera netta.

“Nessun compagno. Era una persona che mi stava a fianco e mi chiamava ‘gallina’, e io pensavo ‘sì, gallina dalle uova d’oro’”. Non lo ha mai denunciato perché non ricerca vendetta nella vita. Oggi è felice e ha faticato per guarire e se non ha mai fatto il suo nome pubblicamente è solo per proteggere se stessa e non quell’uomo.