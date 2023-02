Ferragnez, il dietro le quinte di Sanremo 2023 (che nessuno ha visto)

L’Italia resta col fiato sospeso. Il popolo vuole risposte, ma il re e la regina (di Instagram) tacciono. Non si parla più delle elezioni regionali, dei processi in corso, del caro bollette. Prima di occuparsi di altro, bisogna sapere cosa sta succedendo, sul serio, tra Chiara Ferragni e Fedez.

L’ultima volta che sono stati visti davvero insieme, i due discutevano sul palco dell’Ariston. Lui aveva la faccia affranta, lei sembrava scocciata, ma con un sorrisino sospetto. Da allora, solo illazioni e una foto rubata della coppia, che dice poco e niente dell’atmosfera in casa Ferragnez.

Ferragnez: cosa è successo dietro le quinte

Qualcuno si è messo ad indagare a fondo, per scoprire quali fossero le parole uscite dalla bocca di Chiara Ferragni in quell’ormai famosissimo frame che la vede accogliere malamente il marito sul palco dopo l’inaspettato (o forse già concordato?) bacio appassionato tra il Fedez e il concorrente di Sanremo Rosa Chemical.

Intercettando e interrogando uno dei presenti sul palco, presumibilmente un membro dello staff del Festival, la giornalista Guia Soncini ha scoperto che quel che Ferragni ha detto, con un aplomb da fare invidia, è stato: “Me ne hai combinata un’altra”. E con le altre si intendono le infelici battute su Emanuela Orlandi, la foto del ministro strappata in diretta, il grido “Giorgia, legalizzala!” sul palco dell’Ariston.

Una al giorno, proprio in una delle settimane più importanti per la carriera dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Che a Sanremo è arrivata preparatissima e impegnatissima, attenta a non dire mai una parola fuori posto. Mai, neppure di fronte alla bambinesca risposta del marito che (dicono) sia suonata così: “Amore non è colpa mia, è stato lui a limonarmi”. Non ha risposto l’algida e precisissima Chiara Ferragni. Ha continuato il suo lavoro e, una volta finito, si è limitata a dare indicazioni alla propria guardia del corpo, bloccando l’accesso in camerino al marito.

Chiara Ferragni e Fedez, il silenzio sui social

Da quel sabato 11 febbraio, giorno della finalissima del settantatreesimo Festival di Sanremo, i Ferragnez sono in silenzio stampa. Non hanno rilasciato interviste né dichiarazioni, ma la cosa più strana è che non abbiano postato nulla. Nei ringraziamenti per chi l’ha supportata nei giorni della kermesse, Ferragni non ha nominato il marito. Lui non si è sperticato nei soliti dolcissimi auguri per San Valentino.

Che i due siano in crisi davvero? Che stiano semplicemente aspettando che si sgonfi la tempesta? O, magari, che stiano furbescamente aizzando aspettative e curiosità in vista dell’uscita della seconda stagione della serie che documenta la loro vita (e le cui telecamere erano presenti a Sanremo).

Adesso parla Rosa Chemical

L’unico a parlare è Rosa Chemical, il trapper dello scandalo, novello Achille Lauro che bacia un uomo sul palco. A far scalpore, più del bacio in sé, è stato l’averlo dato a Fedez, che era (o fingeva di essere) sorpreso e non del tutto consenziente, a pochi metri di distanza dalla moglie.

“Qualcuno si è scandalizzato per un bacio fra due amici. Qualcosa di cui avevamo già discusso in maniera scherzosa. Solo che poi, io, gliel’ho dato veramente. – ha detto il cantante ospite de Le Iene – Fedez era imbarazzato, ma l’imbarazzo del cantante più famoso d’Italia è stato bello, divertente, vero”. Un paio di frasi e già è chiaro che Rosa Chemical non è intenzionato a darci risposte concrete.

“E di fronte a una manifestazione di affetto fra due amici si è finiti a discutere di ‘consenso’. Di un uomo sposato che tradisce la moglie sul palcoscenico più importante d’Italia. Una follia. Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa”.

Quel che non ha capito, Rosa Chemical, è che, piaceri e doveri, dopo essersi preso la libertà di baciare Fedez di fronte a Chiara Ferragni, dovrebbe premurarsi di farci sapere qualcosa di più. Di condividere quel che sa, se lo sa. Come l’ha presa davvero lei? E lui? E adesso cosa sta facendo la coppia più famosa d’Italia? Il popolo merita delle risposte.