“Ho perso due figure di riferimento”, Federica Panicucci in lacrime a “Verissimo”

Le sue emozioni condivise senza filtri e poi gli affetti, i ricordi, la gratitudine per aver avuto determinante persone accanto nella propria vita. Federica Panicucci si è raccontata a360 gradi in un’intervista a Verissimo e si è commossa più volte fino alle lacrime parlando delle persone a lei care che le sono accanto e di quelle che, purtroppo, ha perso.

Federica Panicucci, lacrime a Verissimo per chi non c’è più

Ci sono ricordi che hanno un sapore dolce e amaro: se da una parte sono preziosi momenti accanto a persone speciali, dall’altra ci ricordano chi non c’è più.

È stato proprio nella memoria di due figure di riferimento, che è iniziata parte dell’intervista di Federica Panicucci a Verissimo. La conduttrice si è commossa più volte mentre ricordava a Silvia Toffanin alcuni aneddoti della sua vita, tra cui quelli legati alla sua nonna, la mamma del papà: “Sono praticamente cresciuta con lei”, ha spiegato ricordando di aver trascorso con lei gran parte della sua infanzia. “Era una nonna davvero speciale, Silvia, una di quelle nonne che tutti i bambini dovrebbero avere”.

Federica Panicucci si è commossa rivangando i tempi passati: il regalo che le ha fatto quando ha messo da parte i primi soldi e un ricordo speciale di lei, suo papà e sua nonna sul terrazzo della casa che le aveva comprato.

“Loro si raccontavano delle cose – ha detto – e io era come se avessi la percezione che prima o poi non li avrei avuti entrambi. E poi li ho persi tutti e due e ho perso due figure di grande riferimento nella mia vita però sono fortunata perché li ho avuti: ho avuto lei, ho avuto mio padre, ho avuto due figure straordinarie che mi hanno riempito di amore”.

La conduttrice si è commossa fino alle lacrime ricordandoli e ha aggiunto: “E credo che i dolori, il percorso della nostra vita faccia parte di ciascuno di noi, ma dobbiamo essere grati a queste figure che ci hanno avvolto, che ci hanno accudito, che ci hanno amato, che ci hanno insegnato tanto. E oggi che non ci sono più, io sono la donna che sono anche grazie a loro“.

Poi ha spiegato che sia la sua nonna sia il suo papà se ne sono andati in pochi mesi, dopo la scoperta del tumore e che lei è stata accanto a entrambi. Inoltre ha aggiunto di avere tanti altri amori vicino.

Federica Panicucci, le parole dei figli e di Marco Bacini a Verissimo

Non ha trattenuto le emozioni Federica Panicucci che, a Verissimo, ha parlato dei suoi amori: i figli e Marco Bacini.

Sofia e Mattia le hanno dedicato una lettera speciale ed emozionante, dalla quale è emerso il grande amore che li lega e quanto lei gli stia accanto. “Sei la nostra fonte di ispirazione più grande – sono le parole con le quali hanno chiuso la loro dedica – mamma ti amiamo tantissimo e siamo ogni giorno più fieri di te”.

E poi è stata la volta di Marco Bacini, che le ha scritto una dolcissima dichiarazione d’amore: “Abbiamo affrontato moltissime situazioni trovando sempre il modo di superare tutti gli ostacoli”, sono alcune delle parole che ha letto Silvia Toffanin.

“È una persona molto speciale, davvero non avevo mai incontrato nessuno come lui – ha detto Federica Panicucci -. È un uomo solido che non ha grilli per la testa, sa dove deve andare sa qual è la sua direzione è un uomo tutto d’un pezzo che ti sa amare e stare vicino”. Poi ha aggiunto: “È l’uomo della mia vita, io vedo il mio futuro solo con lui”.

Silvia Toffanin ha colto l’occasione per ricordarle che nel 2022 si sarebbero dovuti sposare e la conduttrice ha risposto, con ironia, di chiedere a lui.

E ora nuovo impegno per Federica Panicucci che sarà in prima serata con Back to school, la trasmissione la vedrà alla guida di un gruppo di 30 vip ripetenti che si sono ritrovati a tornare sui banchi di scuola. Appuntamento su Italia 1 in prime time da mercoledì 5 aprile.