Elisa Esposito, prof del corsivo e bersaglio a “Back to School”

Superano abbondantemente il milione i seguaci di Elisa Esposito su TikTok, il social dei giovani, palestra di una nuova generazione di celebrità. Dalla piattaforma social si arriva fino alla prima serata televisiva, forti di un pubblico di fan (e di altrettanti hater) che per seguire i propri beniamini sono disposti, per una serata, ad abbandonare le piattaforme di streaming tornado ai più tradizionali canali della tv generalista.

Elisa Esposito, che ha raggiunto il successo mediatico grazie alle lezioni di corsivo, è emblema dei famosi di oggi. Esempio lampante dei vip 3.0, famosi per essere famosi, arrivati alla ribalta più per merito delle critiche che dei complimenti. E di polemiche Esposito continua a scatenarne parecchio con la partecipazione allo show Mediaset Back to School.

Back to School: le figuracce di Elisa Esposito

Quanto ne sanno di cultura italiana i personaggi più noti del momento? È questa la sfida di Back to School, il reality show condotto da Federica Panicucci che porta i vip a ripetere l’esame di quinta elementare, dopo essere tornati sui banchi per essere preparati proprio da giovanissimi scolari che, almeno loro, l’esame sono pronti a superarlo a pieni voti. Tra i concorrenti anche Elisa Esposito, l’influencer del corsivo, tra i volti più chiacchierati del web.

L’influencer milanese, nella vita vera, le elementari le ha finite da un po’, eppure la 21enne ha fatto parlare di sé per essersi dimostrata incapace di spiegare chi fosse il sommo Dante Alighieri e, in seguito, per non aver ben chiaro il numero di province italiane. Un déjà-vu di Rosa Chemical, che non sapeva chi fosse Sergio Mattarella. Stando così le cose, non sembra affatto una cattiva idea riportare questi giovanissimi vip sui banchi di scuola.

Elisa Esposito, la prof del corsivo che ha conquistato TikTok

Amiœ: è questo il tormentone che ha reso famosa Elisa Esposito, che si è fatta notare su TikTok per le suecorsivo, al punto da diventare autrice di un libro sull’argomento, Amiœ. Il manuale del cörsivœ edito da Mondadori Electa. “Io capisco gli snob, capiscono che ci sono scrittori che per tutta la vita tentano di pubblicare e non ce la fanno mai, ma chiunque avrebbe accettato una proposta così” aveva risposto, sulle pagine de Il riformista, a chi si indignava guardandola nelle vesti di autrice.

D’altronde, il corsivo è una roba che i “grandi” non possono capire: “I bambini, invece, la capiscono” aveva affermato la prof all’apice del successo, intervistata dal Corriere della Sera. Seppur il corsivo non l’ha mica inventato Elisa Esposito, “vocali dilatate, qualche ‘o’ che diventa una ‘e’, una presa in giro dei toni delle ragazze bene di Milano. Ma è una cosa da ragazzi. Non ho mai capito perché ai boomer interessi tanto”.

Elisa Esposito, il fidanzato famoso e l’approdo su OnlyFans

“Only non lo voglio nominare. Ho rifiutato decine di interviste a chi voleva parlare di Only”, Elisa Esposito ha seguito l’onda e, come tanti altri giovanissimi influencer, ha aperto un profilo sul social che richiede foto e video osé da mostrare a pagamento. TikTok non basta più all’influencer oggi tra i talent di una nota agenzia media, all’interno della quale l’influencer oltre la fama ha trovato l’amore. Si chiama Davide Gentile il fidanzato della professoressa di corsivo, anche lui volto noto dei social media.

I due stanno insieme dagli inizi del 2022, con in mezzo una breve pausa di riflessione “per incompatibilità caratteriali” o, credono gli hater, per puro hype, in vista di una possibile partecipazione dell’influencer al Grande Fratello Vip. Si è spesso parlato di Esposito all’interno della casa del GF, ma la cosa non è mai andata in porto. L’influencer dice di essere stata lei stessa a rifiutare l’offerta di Alfonso Signorini, perché non interessata al format, ma ben informati affermano che il contratto sia saltato a causa di uno spoiler della partecipazione proprio su TikTok.