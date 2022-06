Perché i boomer si stanno chiedendo: come si fa a parlare in corsivo?

Fonte: iStock Come si spiega ai boomer come si parla in corsivo?

Dai amïo, davvero ancora non sai cosa significa parlare in corsivo (anzi, in corsivœ)? Eppure basta semplicemente scrollare TikTok per saperlo: hashtag cursive, corsivo o corsivœ e avrai tutto davanti agli occhi. Anche se, per la verità, questo è un trend un po’ vecchio: girava già nel 2021.

E aggiungiamo anche che non appartiene poi così tanto alla GenZ come in molti vorrebbero far credere. Anzi, diciamo la verità: è stato ereditato da alcuni Millennials inconsapevoli, che guardando i tiktoker alle prese con la dizione ridacchiano, e anche di gusto. Ma cerchiamo di spiegare ai boomer come funziona, giusto prima di andare a fare un aperitivœ, vi va?

Come si fa a parlare in corsivo?

Mettetevi nei panni di una socialite che vuole a tutti i costi parlare in maniera elegante e melodica. Immaginate, però, di farlo sdoppiando (anzi, dittongando) le vocali, allungandole e sì, anche un po’ biascicando. Fatto? Bene, state già pensando in corsivo. Frasi del tipo «Amo, andiamo a mangiare un gelato» si trasformano in un «Amïo, andiamįü ammangiare un gelatœ [amiu, andiamiu a mangiare un gelatu]».

Nell’era Millennials questo tipo di parlato era usato per prendere in giro i cosiddetti fighetti, che ostentavano anche nel parlato il loro desiderio di essere alla moda e all’altezza. Per la GenZ e la GenY, invece, lo sfondo è un po’ diverso. Non manca l’intento giocoso o ironico, ma la verità è che il confine tra caricatura e vita reale, talvolta, si assottiglia, facendo sì che anche nella quotidianità si tenda ad adottare un po’ di corsivo: è diventato, insomma, quasi uno slang a portata di utenti di TikTok (e Reels).

Insegnami a parlare in corsivo

Se conoscete un boomer che ancora non capisce cosa significhi parlare in corsivœ saprete che correre ai ripari (?) non è affatto difficile. D’altronde, se ultimamente se ne sta parlando di nuovo è proprio merito delle lezioni di parlato corsivo della tiktoker Elisa Esposito, che per facilitare “l’apprendimento” mostra anche come si scrivono alcune parole e insegna persino come si ride usando il corsivo (sì, avete capito bene: si può ridere in corsivœ! Se non lo sapevate, informatevi).

I duetti tra la “prof” Elisa e “l’alunnïo” di turno, per altro, sono esilaranti e hanno contribuito a far tornare in voga questo trend. La Esposito, per altro, elenca una serie di cantanti che cantano in corsivo. E a dir la verità, è innegabile: alcuni esempi? Blanco, Sangiovanni, Madame, ma anche TheSupreme. Anche le loro canzoni spiegano perfettamente la lingua corsivæ ai boomer, con buona pace della fonetica.

Parlare in corsivo: esserci o farci?

Occhio però a prendere il corsivo troppo sul serio: anche se ogni tanto si spinge nel quotidiano, resta sempre una “lingua” caricaturale. E chi la parla in maniera costante non ci è, ci fa e sa perfettamente come attirare l’attenzione dei suoi interlocutori. Persino Myss Keta, provocatrice di vocazione, ha inflessioni corsive nel chiamare a raccolta le sue amïe, perché sa fare spettacolo. Imparare il corsivo, dunque, è come imparare a recitare e dare vita a un personaggio. E chi non lo capisce, sì, è davvero un boomer.