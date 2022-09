Eddie Murphy torna con “Beverly Hills Cop”: che fine hanno fatto i vecchi protagonisti

A quasi trent’anni dall’ultimo film (28, per la precisione) è in arrivo il quarto capitolo di Beverly Hills Cop. Sono infatti iniziate le riprese del film che approderà prossimamente su Netflix e che vedrà Eddie Murphy nuovamente nei panni dell’agente di polizia Axel Foley: stando alle ultime notizie, il titolo prenderà proprio il nome dal protagonista e l’attesa dopo così tanto tempo è decisamente tanta.

Eddie Murphy di nuovo sul set di Beverly Hills Cop

Dopo il primo capitolo, uscito nel 1984 e diretto da Martin Brest, Beverly Hills Cop- Un Piedipiatti a Beverly Hills ha portato dietro di sé un enorme successo incassando oltre 315 milioni di dollari e, in seguito, anche il secondo e il terzo film (rispettivamente nel 1987 e nel 1994).

Ora, a distanza di 38 anni dall’esordio, l’agente Axel Foley è pronto per tornare sullo schermo e riprendere le sue indagini. In occasione della promozione per Coming 2 America, l’attore Eddie Murphy ha recentemente rivelato a Collider il nuovo progetto: “Sono 15 anni che cercano di fare un altro Beverly Hills Cop. In questo momento, Netflix ce l’ha in mano e stanno cercando di sviluppare una sceneggiatura. Questo è ciò che dovremmo fare dopo. Ma non farò nulla finché la sceneggiatura non sarà perfetta”.

A quanto pare, quindi, questa perfezione è arrivata e insieme a lei il quarto capitolo scritto da Will Beall e diretto da Mark Molloy. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma ciò che è certo è che nel cast ci saranno gli attori Joseph Gordon-Levitt e Taylour Paige. Sui vecchi volti non sono sopraggiunte informazioni, ma che fine hanno fatto i protagonisti del passato?

Judge Reinhold, nei panni di Billy Rosewood

Non ci è ancora dato sapere se alcuni attori dei precedenti film prenderanno anche loro parte del quarto capitolo come Eddie Murphy; Judge Reinhold, ad esempio, che per anni ha ricoperto il ruolo del sergente Billy Rosewood, negli ultimi anni ha interpretato altri ruoli in pellicole come 4 Natali e un matrimonio (2017). Ora è molto attivo su Instagram e si dedica anche a sua figlia: “L’infanzia di mia figlia è il mio tesoro“, ha scritto in un post pubblicato a giugno.

Che fine ha fatto John Ashton

Per i primi due film di Beverly Hills Cop è stato il sergente Taggart, ma l’attore (74 anni) è molto noto anche per il film Prima di Mezzanotte nel ruolo di Martin. Ha recitato in A Letter to Dad nel 2009 e nella serie tv Il risolutore tre anni dopo. L’attore non sembra avere un profilo Instagram, e con molte probabilità ha preferito estraniarsi dal mondo social e godersi la sua famiglia.

Fonte: IPA

Gilbert R. Hill, l’ispettore Douglas Todd

Classe 1931, Gil Hill nella sua vita è stato un politico un agente di polizia e anche attore, nonostante l’ultima professione fosse marginale rispetto al resto. Ha partecipato, infatti, ai tre film di Beverly Hills Cop nei panni dell’ispettore Douglas Todd; nel 2016 è morto all’età di 84 anni a Detroit, negli Stati Uniti, a causa di una polmonite, dopo aver passato la sua vita al fianco della moglie Dolores Hooks, con cui ha avuto tre figli.

Beverly Hills Cop: il grande ritorno

Tutti i fan dei primi tre film di Beverly Hills Cop non vedono l’ora di poter avere tra le mani il quarto capitolo intitolato Axel Foley, esattamente come il nome del protagonista interpretato da Eddie Murphy.

Le prime foto del set fanno ben sperare, perché l’attore sembra essere lo stesso di trent’anni fa: con la sua solita e indimenticabile felpa addosso, appare a bordo di una macchina insieme alla new entry Taylour Page.