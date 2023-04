Diletta Leotta già mamma a “Felicissima Sera”: Fausto Leali la salva dall’imbarazzo

Un abito multicolor che le fascia il pancino e mette in mostra le prime rotondità della gravidanza: Diletta Leotta è già mamma a Felicissima Sera. Una breve intervista e poi la conduttrice si è messa alla prova con una bambola per testare le sue capacità con un neonato. Solo Fausto Leali è riuscito a salvarla dall’imbarazzo.

Diletta Leotta, prove da mamma a Felicissima Sera

L’annuncio della gravidanza è arrivato solamente un paio di settimane fa e, quindi, quella a Felicissima Sera è stata la prima intervista televisiva di Diletta Leotta incinta, durante la quale ha rivelato qualcosa della nuova avventura. La conduttrice ha risposto alle domande di Pio e Amedeo, un fuoco incrociato di battute e doppi sensi da cui è uscita indenne e riuscendo a raccontare qualcosa del periodo speciale che sta vivendo.

A partire da come si approcciano con lei le persone da quando sanno che è incinta: “Devo dire che un po’ mi piace questa cosa: che mi trattano bene, perché tutti mi trattano benissimo, mi chiedono se sto bene”. Per proseguire con le voglie, che ha dichiarato di avere, confessando: “Adesso ho una voglia pazzesca di spremuta di arancia”.

Una chiacchierata inframezzata da qualche battuta in perfetto “stile Pio e Amedeo” e qualche rivelazione sul rapporto con il compagno Loris Karius: dalle litigate in “inglese siciliano”, alle rispettive famiglie che non si sono ancora conosciute.

Poi la conduttrice si è messa alla prova con la pratica, mettendo in scena una prima notte da mamma: Pio e Amedeo le hanno creato l’ambientazione portando un bambolotto e un fasciatoio e le hanno fatto indossare una vestaglia. Diletta ha dovuto superare alcune prove: da quella del cambio pannolino, al biberon. In evidente difficoltà, ma anche divertita dalle scenette, Diletta ha fatto intendere di non essere ancora capace.

A salvarla dall’imbarazzo è stata la musica. Infatti, Pio e Amedeo le hanno iniziato a cantare Mi manchi, finché sul palco non è arrivato Fausto Leali che ha proseguito con il suo brano emozionando il pubblico.

Diletta Leotta incinta, i look sono già pazzeschi

Bellissima e con una dolce rotondità del ventre che fa capolino dagli abiti: Diletta Leotta incinta ha già sfoggiato look pazzeschi. Ne è una chiara dimostrazione l’abito indossato per prendere parte a Felicissima Sera: un vestito multicolor che le fasciava il corpo mettendo in evidenza il pancino. Midi, a maniche lunghe e scollato sul décolleté, con interessanti sfumature nei colori del viola, azzurro e verde, l’ha abbinato a sandali dal tacco altissimo. Sensuale e femminile, ha messo in mostra il suo fisico cambiato dalla gravidanza ed era semplicemente stupenda.

Siamo solo all’inizio, ufficiale, della gravidanza ma in queste poche settimane Diletta ha già dato qualche piccolo accenno di quale sarà il suo stile premaman. Ad esempio, in occasione della partita Napoli – Milan dove si è presentata sul campo con una gonna attillata con spacco e anfibi: un look grintoso e comodo, ma che non rinuncia a un tocco sexy. Oppure l’abito degradé che ha sfoggiato su Instagram mentre si rilassava al sole e faceva il pieno di vitamina D. Senza dimenticare il costume rosso: un intero semplicissimo con cui ha mostrato per la prima volta il pancino dopo l’emozionante annuncio della gravidanza.

Tanti look, che dimostrano che Diletta non rinuncia al suo stile: il perfetto mix and match di capi comodi e femminili.