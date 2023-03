Costanza Caracciolo a “Verissimo”: l’amore con Vieri e il terzo figlio

Il salotto di Verissimo ha visto un gradito ritorno: a distanza di tre anni dalla sua ultima chiacchierata con Silvia Toffanin è tornata Costanza Caracciolo, amatissima ex velina di Striscia La Notizia. L’intervista è stata l’occasione per ricordare alcuni dei momenti più belli della sua carriera e della sua vita privata, dall’esperienza di madre all’amore con Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo, gli inizi a Striscia La Notizia e il ricordo del nonno Ciccio

Oggi è una mamma e una moglie felice e fortunata, ma tutti l’abbiamo conosciuta e amata come velina di Striscia La Notizia, quando faceva coppia con Federica Nargi. “I miei avrebbero preferito che facessi l’università, ma poi si sono abituati all’idea che fossi in tv – ha raccontato Costanza Caracciolo a Verissimo -. Ho avuto la fortuna di iniziare da Striscia, che era una grande famiglia”.

Ricordare i tempi da velina, oltre a far tornare alla mente le belle esperienze, ha fatto anche riemergere il ricordo di nonno Ciccio, il suo fan numero uno, quello che la accompagnò al primo provino e le ha permesso di fare i primi passi nel mondo dello spettacolo. È passato un anno da quando è venuto a mancare, ma il dolore per Costanza è ancora vivo.

“Ero legatissima a lui, gli sarò grata per tutta la vita perché è stato il primo a credere in me”, ha confessato con la voce rotta dalla commozione. “Devo tutto a lui perché se non ci fosse stato non avrei tutto quello che ho costruito oggi”.

L’amore con Bobo Vieri e il progetto di un terzo figlio

“Sono fortunata perché ho avuto un esempio di amore puro e sincero e poi ho trovato Christian, in lui rivedo quello che c’è tra i miei genitori e quello che c’era tra i miei nonni”, ha detto Costanza a Silvia Toffanin. I due stanno insieme da 6 anni e sono convolati a nozze nel 2019.

Nel frattempo sono arrivate due figlie, Stella e Isabel, che oggi hanno 4 e 3 anni: “Questo è il periodo più bello, facciamo tante cose insieme, metterei la firma per fermare il tempo e godermele così”. Due bambine vivaci, simpatiche e dal carattere forte, che sono la gioia di Costanza e Christian.

Silvia Toffanin non ha perso l’occasione di punzecchiarla sull’idea di allargare la famiglia: “Stiamo benissimo così, abbiamo trovato il nostro equilibrio con le nostre bambine e quindi non c’è in progetto un altro figlio“. E nel frattempo la relazione con Bobo non potrebbe procedere meglio: “Oggi è molto più bello, forse perché abbiamo fatto tutto al contrario, un po’ di fretta: prima una figlia, poi il matrimonio e poi abbiamo fatto crescere la nostra storia“, ha confessato.

Il loro è un amore solido e forte e Christian Vieri un marito e un papà amorevole: “È un papà stupendo, un po’ più ansioso di me. È molto protettivo, adora le bambine. Poi siamo molto presenti con le nostre figlie, ci supportiamo molto: se io lavoro c’è lui e viceversa. Ovviamente capita di litigare e non ci parliamo per due, tre giorni, ma poi passa tutto”.