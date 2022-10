“Amici 2022”, Wax offende pesantemente Rudy Zerbi. E Arisa interviene

Puntata decisamente scoppiettante quella di Amici di Maria De Filippi, che ha visto come protagonista – e non certo in positivo – il giovane cantante Wax. L’allievo di Arisa è finito nella bufera per aver offeso pesantemente Rudy Zerbi mentre pensava di non essere ascoltato. Il professore ha quindi chiamato a raccolta tutti i ragazzi della scuola di talenti per mostrare il filmato incriminato e chiedere alla coach del giovane di prendere provvedimenti.

Wax, le offese pesanti contro Rudy Zerbi

Durante lo speciale di domenica pomeriggio il cantante Wax, pensando di non essere ascoltato da nessuno, si è lasciato andare, facendo dichiarazioni decisamente poco lusinghiere su Rudy Zerbi. Uno sfogo in piena regola quello del ragazzo: le parole sono state pronunciate quando il professore di canto si è complimentato per la prima volta con Andre, allievo di Arisa, che è riuscito ad andare avanti con l’esibizione sebbene non fosse partito nel migliore dei modi.

Alle dichiarazioni di Zerbi, Wax, seduto dietro il banco della scuola insieme ai suoi compagni, non si è trattenuto e parecchio infastidito ha apostrofato l’insegnante come un “Falso bast***o”. “Stavo pensando a voce alta”, ha immediatamente replicato il cantante, di certo non una giustificazione alle pesanti offese rivolte al professore di canto.

Le parole di Matteo (questo il vero nome del giovane) ovviamente non sono piaciute a Rudy, che ha chiesto l’intervento della sua insegnante di riferimento, Arisa, affinché prendesse provvedimenti dopo il comportamento del suo allievo.

Arisa prende le difese di Wax: Rudy Zerbi non la prende bene

L’atteggiamento sfrontato e offensivo di Wax è diventato immediatamente un campo di battaglia tra Rudy Zerbi e Arisa, che hanno sempre avuto visioni molto diverse sui metodi di insegnamento e disciplinari. Più severo il primo, e decisamente più morbida la seconda, anche in questo caso non hanno potuto che scontrarsi di fronte alla condotta dell’allievo.

“Ha un comportamento troppo spontaneo”, ha cercato di difenderlo Arisa. Anche Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua, rimproverando il ragazzo riguardo le sue espressioni offensive verso il collega: “Credo che Rudy abbia sempre dimostrato di non essere falso. Dice le cose perché le pensa”, ha affermato.

Messo alle strette – ma poco convinto delle sue stesse parole – Wax si è scusato con Zerbi, continuando a difendersi e spiegando di non pensare davvero quello che ha detto sull’insegnante. “Stavo pensando quelle cose tra me e me, ero in adrenalina, poi io sono un ragazzo che non conosce la calma”.

“Ognuno di noi può pensare quello che vuole, ma ci deve essere un rispetto dei ruoli“, ha spiegato Arisa, “senza dimenticare che siete in una scuola e vi dovete dare delle regole”. Anche la Cuccarini ha invitato il giovane a riflettere sulle critiche e sugli insegnamenti che i ragazzi ricevono nella scuola, sottolineando: “Qui è mancata l’educazione, anche che tu abbia pensato certe cose è sbagliato”.

Wax a quel punto ha ricominciato a difendere la sua posizione, affermando di non essersi mai dimostrato irrispettoso verso i compiti affidati da Zerbi. Arisa dal canto suo, messa all’angolo dal collega, ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti del suo allievo, obbligandolo a fare le pulizie al posto dei suoi compagni per una giornata. La decisione della cantante non è affatto piaciuta a Rudy, che ha ritenuto troppo leggera la punizione della coach: “Lascia il tempo che trova”.