Fonte: Ansa Silvia Toffanin

Anche questa settimana, l’appuntamento con Verissimo si trasforma in emozioni, racconti di vita e interviste esclusive con i personaggi più amati dal pubblico. Silvia Toffanin, con la sua solita dolcezza e sensibilità, accoglierà in studio ospiti d’eccezione, scelti per condividere i loro percorsi di vita e il futuro privato e professionale.

Verissimo, le anticipazioni del 15 marzo

Si parte con un volto simbolo dell’arte dolciaria, il maestro pasticcere Iginio Massari. Un nome che fa venire l’acquolina in bocca solo a pronunciarlo. Conosciuto in tutto il mondo per la sua perfezione tecnica e la sua passione ineguagliabile che ormai dura da decenni, il Maestro si racconterà in un’intervista-ritratto che svelerà il suo lato più umano. Non solo dolci impeccabili e creazioni da sogno, ma anche il percorso di un uomo che ha dedicato la vita alla pasticceria, affrontando difficoltà e sacrifici per raggiungere l’eccellenza, sempre con il supporto della sua famiglia.

Ma le emozioni non finiscono qui. A Verissimo arriva Marco Carta, un artista che ha saputo affrontare tempeste e rinascere più forte di prima. Il cantante sardo, amato fin dai tempi di Amici, presenterà il suo nuovo singolo Solo fantasia, il brano che ha portato sul palco di Una Voce per San Marino. L’artista si aprirà con sincerità, raccontando il suo percorso tra luci e ombre, le difficoltà che ha dovuto superare e la forza che ha trovato nella musica.

Gli altri ospiti

Dalla factory di Amici arriva anche Petit, giovane talento che sta conquistando sempre più spazio nel panorama musicale italiano. Grazie al suo stile, Petit sta facendo breccia nei cuori dei fan, e a Verissimo racconterà la sua crescita personale e artistica. Un viaggio musicale in continua evoluzione, tra sogni da realizzare e nuove salite da affrontare con grande coraggio.

Lo sport sarà protagonista con una bellissima intervista di famiglia: Igor Cassina, indimenticato campione olimpico di ginnastica artistica, sarà ospite con la moglie Valentina e i loro figli. Un’occasione speciale per conoscere meglio l’uomo dietro l’atleta, il papà e il marito che ha saputo trasformare la sua disciplina in una scuola di vita. Igor parlerà della sua esperienza da campione, degli ostacoli che lo hanno forgiato e dell’amore per la sua famiglia, che oggi rappresenta la sua più grande vittoria.

Spazio poi a una donna dalla personalità vulcanica e dalla carriera eclettica: Giovanna Nocetti. Cantante, attrice e conduttrice, la sua energia è incontenibile e il suo entusiasmo contagioso. A Verissimo ripercorreremo le tappe della sua incredibile carriera, tra momenti di grande successo e cadute che l’hanno resa ancora più forte. E per concludere, un momento di pura dolcezza con Selvaggia Roma, che condividerà con il pubblico la gioia più grande della sua vita: la nascita della piccola Luce. Dopo un cammino fatto di sofferenza e momenti difficili, Selvaggia si racconta parlando della sua trasformazione e di come la maternità l’abbia cambiata.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di Verissimo del 15 marzo va in onda dalle 16,30 su Canale5 con la conduzione di Silvia Toffanin. Lo show è visibile anche sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity e sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie i commenti degli utenti.