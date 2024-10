Fonte: IPA Al Bano

Domenica 13 ottobre 2024, si rinnova l’appuntamento con Verissimo, su Canale5. Il popolare talk show condotto da Silvia Toffanin ospita una serie di personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, per raccontare le loro storie e condividere momenti intimi e familiari con il pubblico a casa. La puntata si preannuncia ricca di sorprese, con ospiti di grande rilievo.

Verissimo, le anticipazioni del 13 ottobre

Grande attesa per il ritorno di Al Bano, una delle voci più amate della nostra musica. L’artista di Cellino San Marco sarà accompagnato in studio dalla figlia Romina Carrisi – che in famiglia chiamano Uga – e dal suo nipotino Axel Lupo, figlio della sua ultimogenita e del compagno Stefano Rastelli. Questa occasione proporrà quindi una finestra unica sulla dimensione familiare di Al Bano, solitamente riservata, e sarà un’opportunità per conoscere meglio il rapporto che lega nonno e nipote, oltre alla forte sintonia tra Al Bano e Romina, che ha sempre mostrato di avere un legame speciale con il padre nonostante le incomprensioni del passato ormai superate.

Ma non sarà l’unico momento di famiglia al centro della puntata. Per la prima volta insieme a Verissimo, ci saranno anche Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice del programma Forum, insieme al marito, l’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, e alla figlia Serena Rutelli. La giornalista e conduttrice, che da anni è un volto noto e rispettato della televisione italiana, si racconterà insieme alla sua famiglia, con la quale condividerà momenti personali e ricordi. La figlia Serena, adottata da Rutelli e Palombelli, ha già fatto parlare di sé per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, e sarà interessante ascoltare il loro racconto di famiglia e il loro punto di vista sulla vita pubblica e privata.

Gli altri ospiti

A Verissimo, anche Eleonora Pedron e Fabio Troiano. Lei ex Miss Italia e volto televisivo, lui attore di cinema e teatro, rappresentano una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo, benché siano conosciuti per la loro riservatezza. Nonostante la loro relazione sia ben nota, questa sarà la loro prima intervista insieme, e sicuramente la loro testimonianza sarà attesa con grande curiosità dai fan di entrambi.

E ancora, la musica sarà protagonista della puntata, grazie alla presenza di Red Canzian, storico componente dei Pooh, che si presenterà questa volta in una veste inedita, quella di scrittore. Canzian ha da poco pubblicato un libro, Centoparole per raccontare una vita, del quale parlerà durante l’intervista. Sarà l’occasione per scoprire una nuova sfaccettatura del cantautore, che ha già alle spalle una carriera musicale lunga e ricca di successi.

A portare un tocco di leggerezza e allegria saranno Silvia e Giulia Provvedi, le gemelle del duo musicale Le Donatella. Le due sorelle sono ormai una presenza costante nel panorama televisivo italiano, grazie alla partecipazione a diversi reality e programmi di intrattenimento, e sicuramente sapranno regalare al pubblico momenti di simpatia e spensieratezza, condividendo aneddoti sulla loro carriera e la loro vita privata in cui è centrale la figura della piccola Nicole, la bambina che Silvia sta crescendo da sola.

Infine, la puntata sarà arricchita dalla presenza del cantante e attore napoletano Sal Da Vinci, che ha recentemente conquistato il pubblico con la sua hit Rossetto e caffè, diventata un vero e proprio tormentone. Sal Da Vinci racconterà il successo della canzone e la sua carriera, che spazia dalla musica al teatro, e potrebbe anche riservare qualche sorpresa in termini di esibizioni musicali dal vivo. L’appuntamento con Verissimo è per domenica 13 ottobre, dalle 16, su Canale5.