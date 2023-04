“Uomini e Donne”, Tina Cipollari cambia aspetto. E scoppia la bufera

Tina Cipollari, che ha fatto la storia di Uomini e Donne, è uno dei personaggi più controversi inventati da Maria De Filippi. O la si ama o la si odia e così quando posta sul suo profilo Instagram la foto del suo nuovo look scoppia la bufera: “Tutto filtri e niente arrosto“. I commenti sono perfidi ma c’è chi si batte per lei e la trova “bellissima”.

Tina Cipollari, il nuovo look criticatissimo su Instagram

Tina Cipollari ha condiviso sul suo profilo Instagram il selfie che la ritrae col nuovo look. L’opinionista sembra ringiovaniti di 10 anni. I lunghi capelli biondi sono lasciati ricadere con enormi boccoli sulle spalle, mentre un ciuffo impegnativo riempie la fronte. Il make up punta tutto sullo sguardo con delle lunghissime ciglia finte che fanno invidia alla grande Mina degli anni Settanta, il tutto esaltato dall’eyeliner nero, occhi di gatto. Le labbra sempre più carnose vengono illuminate da un gloss lucido color albicocca. Tina sembra ispirarsi a Melania Trump. O almeno vorrebbe.

Lei su Instagram ringrazia chi ha realizzato la sua trasformazione e scrive: “Ringrazio infinitamente @gabrio_makeup e @luigi_alesi per aver curato la mia immagine 💖 cosa ne pensate di questo look?“. La domanda naturalmente è fatale, perché il cambio di look scatena una vera e propria bufera. E c’è chi va oltre l’aspetto esteriore. Tra i commenti dei suoi follower leggiamo di tutto, critiche spietate e battute al velo. Ma anche complimenti sperticati.

Tra i suoi detrattori c’è chi insinua che il suo cambiamento sia frutto dei filtri di Instagram: “Bisognerebbe vederlo senza filtri“; “Che non è makeup ma è solo filtro 😂😂😂”. E ancora: “Si prende in giro da sola😢 tutto filtro e niente arrosto!😂”.

Poi c’è chi va sul personale, soprattutto considerando la sua rivale Gemma Galgani: “Il look esterno va bene ma ha molto bisogno di lavorare sul look interno. Sei una cattiva persona, un conto è fare l’opinionista un conto è offendere e ferire le persone con cattiveria.” “Non sopporto Gemma e l’ho sempre detto, ma averla criticata perché si era rifatta quando sei quasi tutta plastica in faccia, penso che sia penoso 😅”. “Non ha neanche le rughe di espressione, ma guarda sembra Barbi per come si è conciata. È tutta farina non del suo sacco, ma dell’intervento. A questo punto non doveva criticare Gemma e gridarlo ai quattro venti e dicendolo a chicchessia si presentasse per Gemma che si era rifatta. Non va bene : estremo bullismo. Fa e dice solo cose infamanti e brutte su Gemma. Non è una bella persona chi fa questo. Il mio pensiero”.

Siccome i suoi fan non conoscono le mezze misure, ecco il team di chi difende Tina a spada tratta: “Stupenda”; altri scrivono: “Sei bellissima in tutti modi💖”. “tu brilli più delle stelle,sei una meraviglia.✨💖”.

Tina Cipollari lascia Uomini e Donne

Insomma Tina Cipollari divide e non solo su Instagram. Ancora a Uomini e Donne nella puntata del 3 aprile va di scena il dramma con Gemma Galgani, con cui da anni divide la corona di reginetta dello show di Maria De Filippi. La presentatrice di fatto non riesce nemmeno a dare l’avvio alla trasmissione che la nostra Tina si alza indignata per lasciare lo studio? Quale tragedia sarà mai accaduta? Semplice: il pubblico ha applaudito Gemma e lei questo proprio non lo sopporta. Come si dice il gergo: “Questi sì che sono problemi”. E per l’audience ci si sacrifica anche sedendosi sul divanetto dietro le quinte.