Anche Maria De Filippi deve, di tanto in tanto, accettare dei cambi di palinsesto. Soprattutto se ciò vuol dire godere di un po’ di meritato riposo. La regina di Mediaset ha dunque premuto il freno e il suo amatissimo Uomini e Donne non va in onda quest’oggi, lunedì 21 aprile 2025.

Una programmazione particolare, com’era facile prevedere durante i giorni festivi. Tutto tornerà poi alla normalità nel corso delle giornate successive. Ecco il programma in casa Mediaset e Rai.

Perché Uomini e Donne non va in onda

È facile intuire il motivo per il quale Uomini e Donne non va in onda questo pomeriggio. Si tratta infatti del lunedì di Pasquetta e, come da tradizione, il palinsesto di Mediaset e Rai, ma non solo, risulta ampiamente modificato.

Le abitudini del pubblico mutano in certe giornate. C’è voglia di stare fuori o magari a casa ma in famiglia. Si gioca e si mangia tanto ed è difficile pensare di ottenere un certo livello di ascolti. Per questo motivo Pier Silvio Berlusconi ha optato anche quest’anno per un cambio radicale. Va da sé che Uomini e Donne non sia l’unico programma a mancare il proprio solito appuntamento.

Nuovo palinsesto di Pasquetta

La modifica del palinsesto Mediaset non ha avuto inizio oggi. Le modifiche sono infatti partire sabato 19 aprile, proseguendo poi nel giorno di Pasqua. Abbiamo visto in onda ad esempio Le storie di Verissimo, ovvero un best of della trasmissione condotta da Silvia Toffanin.

Soprattutto c’è stato ampio ricorso a vecchie pellicole. Basti pensare a Il compagno Don Camillo, che sabato ha trovato spazio su Rete 4. Su Italia 1 spazio a Clifford – Il grande cane rosso, mentre Maria De Filippi è andata regolarmente in onda con il Serale di Amici.

Cosa ci attende invece oggi? Niente da fare per Amici stavolta, che segue lo stesso destino di Uomini e Donne. Al loro posto in onda la serie The Family, così come il film della serie Rosamunde Pilcher, il destino di Amy.

Confermato invece l’appuntamento con The Couple, condotto da Ilary Blasi. La trasmissione, in diretta, è appena partita e si preferisce non interrompere il percorso. Chi sa, il clima festivo potrebbe addirittura più persone a darle una chance. Ancora film invece per quanto riguarda Italia 1 e Rete 4, rispettivamente Spider-Man 3 e Johnny Stecchino.

Nuovo palinsesto Rai

Modifiche anche in casa Rai, e non poteva essere altrimenti. Quest’oggi, giorno di Pasquetta, è stato confermato il terzo appuntamento stagionale con Ulisse – Il piacere della scoperta. Chiunque voglia, dunque, potrà lasciarsi trasportare da Alberto Angela nei suoi viaggi nella storia. In questo caso si andrà alla scoperta di Istanbul, tra passato e presente.

Su Rai 3, invece, programmazione a tema religioso, con Fatima di Marco Pontecorvo, che racconta la storia della celebre apparizione del 1917.