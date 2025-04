Uomini e Donne, il mistero sulla scelta di Gianmarco e la replica alle accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Maria De Filippi

Uomini e Donne sta per concludersi, ma la scelta di Gianmarco Steri resta un mistero. A maggio infatti il programma saluterà i telespettatori per ritrovarli poi a settembre. Le ultime puntate della trasmissione dunque saranno decisive per scoprire con chi tornerà a casa il tronista.

La scelta di Gianmarco Steri, le anticipazioni

Secondo le ultime anticipazioni al momento la scelta di Gianmarco Steri sarebbe ancora un’incognita, soprattutto per via degli ultimi avvenimenti. Come ben sappiamo infatti dopo aver fatto arrivare in studio tantissime corteggiatrici, il tronista è rimasto con due sole ragazze, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato.

Francesca Polizzi invece ha scelto di abbandonare Uomini e Donne dopo aver scoperto che l’interesse del tronista nei suoi confronti non era forte come nelle prime puntate. Il suo addio è stato segnato da una polemica scoppiata su Instagram e dal comportamento, piuttosto indifferente, di Gianmarco di fronte all’assenza della corteggiatrice.

Secondo le ultime anticipazioni nelle puntate registrate qualche giorno fa (e non ancora andate in onda) Gianmarco Steri sarebbe rimasto in studio con una corteggiatrice. La puntata infatti si sarebbe aperta con uno scontro fra Nadia e Gianmarco in camerino. I due avrebbero poi chiarito i motivi della lite, scambiandosi un lunghissimo bacio.

Maria De Filippi avrebbe poi trasmesso in studio l’esterna fra Gianmarco e Cristina che si sarebbe conclusa con un bacio appassionato. La corteggiatrice si sarebbe poi arrabbiata con il tronista, lasciando il programma perché convinta che Nadia sia ormai la sua scelta.

Gianmarco dunque sarebbe rimasto nello show con una sola corteggiatrice. Resta un mistero se avverrà una scelta lampo oppure se Gianmarco proverà a riportare in studio Cristina, affrontando nuove esterne prima di arrivare alla decisione finale.

Le accuse a Gianmarco e Nadia di Uomini e Donne

Nel frattempo è arrivata la replica alle accuse fatte a Nadia e Gianmarco. Secondo alcune segnalazioni infatti i due si sarebbero già incontrati fuori dagli studi di Uomini e Donne.

A legarli sarebbe il cugino di Nadia che lavorerebbe nella barberia di Gianmarco. L’indiscrezione aveva riportato a galla l’ipotesi di una mancata scelta da parte del tronista e un possibile accordo con la corteggiatrice.

Un’accusa smentita sia dal tronista che da Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, da anni nella redazione di Uomini e Donne.

La smentita è arrivata su Instagram, in un video girato da Enzakkione, grande amico di Gianmarco Steri. Nella clip ironica ambientata nel negozio del tronista, si va alla ricerca del famoso “cugino di Nadia”.

Il video è stato poi commentato proprio da Raffaella Mennoia che ha scritto: “Il famoso cugino, grazie Enzakkione”. Un commento che sembra provare l’innocenza di Gianmarco e il fatto che, come accade spesso, la redazione ha già indagato riguardo la sincerità del tronista.

Non resta dunque che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa accadrà. Gianmarco infatti potrebbe scegliere di lasciare la tramissione insieme a Nadia, dopo l’addio di Cristina oppure potrebbe decidere di seguire la corteggiatrice e convincerla a restare. In quel caso, con molta probabilità, il suo trono potrebbe proseguire sino alla fine di maggio.