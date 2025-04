Uomini e Donne, Francesca Polizzi attacca Gianmarco Steri dopo l’addio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Polizzi attacca Gianmarco Steri dopo l’addio (improvviso) a Uomini e Donne e le polemiche. La corteggiatrice ha infatti deciso di rompere il silenzio e su Instagram ha spiegato quanto accaduto nel corso delle ultime puntate dello show.

U&D, Francesca Polizzi contro Gianmarco Steri

Particolarmente attiva su Instagram e TikTok, Francesca Polizzi era stata accusata di aver smesso di mostrarsi sui social per attirare l’attenzione su di sè. La corteggiatrice, dopo essersi eliminata da Uomini e Donne, è tornata sui social per spiegare quanto accaduto e difendersi dalle accuse.

“Visto che non sapete cosa inventarvi per denigrarmi, ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona – ha rivelato, spiegando di aver lasciato Instagram e TikTok per dimostrare il suo interesse nei confronti di Gianmarco Steri -. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho deciso di accantonare i social”.

“Era il mio modo per dire: ‘Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo’ – ha aggiunto Francesca -. Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio creativo qui e continuerò a farlo”.

Francesca Polizzi non ha nascosto la profonda delusione per il modo in cui si è concluso il suo percorso a Uomini e Donne. “Non ho più motivo di privarmi di qualcosa che mi piace, dal momento che dall’altra parte non c’è interesse nella mia persona – ha detto, facendo riferimento al tronista -. Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo. Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore”.

Gianmarco Steri e Francesca Polizzi: cosa è successo a U&D

Ma cosa è successo davvero fra Gianmarco Steri e Francesca Polizzi a Uomini e Donne? All’inizio del percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, il tronista era apparso particolarmente interessato alla corteggiatrice.

Poi erano arrivati i primi dubbi sulla sua sincerità e numerosi scontri, sino alla scelta di Francesca di lasciare la trasmissione. Una decisone che aveva lasciato indifferente Gianmarco, sorprendendo molto il pubblico del programma. Il tronista infatti aveva scelto di proseguire la conoscenza con Cristina Ferrara, Francesca Polizzi e Nadia Di Diodato, le ragazze con cui aveva creato maggiormente un legame.

Gianmarco di fronte all’annuncio di Maria De Filippi, riguardo la scelta di Francesca di andare via da Uomini e Donne, non è sembrato turbato. Al contrario, il tronista ha svelato la sua volontà di eliminare la corteggiatrice.

Il motivo? Se Francesca – a suo dire – era la scelta giusta all’inizio del percorso, ora non lo sarebbe stato più. Non resta che attendere le prossime puntate, dunque, per scoprire chi sarà la scelta di Gianmarco. Come svelato nei giorni precedenti infatti sia il Trono Over che il Trono Classico termineranno il 30 aprile.

Uomini e Donne dunque chiuderà i battenti della stagione per dare appuntamento ai telespettatori nella prossima edizione del dating show che partirà a settembre.