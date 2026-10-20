Uomini e Donne, Maria de Filippi bacchetta Giovanni: “Troppe femmine al carrettino?”

Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Belle, senza tacchi, possibilmente lontane dalle discoteche e disposte ad aspettare mentre lui va a conoscere un’altra. Le corteggiatrici di Giovanni Grazioso hanno già parecchio da fare, per essere ragazze che lo hanno appena incontrato. Lui, però, vorrebbe vederle un po’ più partecipi. Nella puntata di Uomini e Donne del 19 ottobre si è lamentato perfino del loro silenzio, dopo aver preferito Martina a tutte loro. Maria De Filippi gli ha fatto presente che, se avessero aperto bocca, forse quello che avevano da dire non gli sarebbe piaciuto granché.

Giovanni ha appena cominciato e già si discute di tacchi e discoteca

Giovanni lo abbiamo conosciuto a Temptation Island, dove è finita la sua storia con Sabrina Soussi. Ora il catanese del carrettino delle brioche è sul trono, circondato da ragazze interessate a lui. Una situazione tutto sommato piacevole, che ha già trovato il modo di complicare.

Con Daniela, alla prima esterna, si era posto il problema dei tacchi: lo mettono a disagio, perché con quelli ai piedi lei diventa più alta. E così a dover ripensare alle proprie scarpe sarebbe la ragazza. Poi la richiesta di evitare la discoteca durante il percorso. Il tempo di presentarsi e c’è già da mettere mano al guardaroba e agli impegni del fine settimana.

Per conoscere le ragazze, invece, Giovanni sente di aver bisogno di più tempo. Almeno finché non si tratta di Martina, che corteggia Giacomo e che lui ha notato dal primo giorno.

Martina gli dice di no e le altre si ritrovano a dover giustificare il silenzio

Dopo averla vista uscire dallo studio scossa, Giovanni l’ha raggiunta in camerino. Martina era rimasta male per il sospetto di Giacomo che fosse interessata alle sue possibilità economiche. Lui ha voluto rassicurarla e, già che c’era, le ha fatto sapere che avrebbe avuto piacere di conoscerla. Un gesto che lei ha apprezzato, ringraziandolo per aver capito come si fosse sentita. È rimasta comunque per Giacomo, lasciando a Giovanni un due di picche molto educato.

Quando Maria gli chiede con chi voglia ballare, Giovanni trova il modo di lamentarsi delle proprie corteggiatrici: sono carine, certo, però “non hanno la parola”. Si aspettava una reazione. Loro sono lì da pochissimo, lui è andato da un’altra e adesso devono pure preoccuparsi di sembrargli abbastanza interessate.

Ketrin, a dire il vero, si spiega benissimo: se le ha fatte restare e poi cerca Martina, viene il dubbio che non abbia tutta questa voglia di conoscerle. Giovanni risponde di aver seguito l’istinto, che tra loro ancora non c’è un percorso e che quindi “non penso di avervi mancato di rispetto”. Per un’esterna con una delle sue corteggiatrici non si sentiva pronto: aveva il pensiero di Martina.

Ci sta che gli piacesse di più, glielo fa notare anche Maria De Filippi. Alle altre, però, andrà concessa almeno la libertà di non fare i salti di gioia nell’attesa che gli venga voglia di uscire con loro.

“Troppe femmine al carrettino?”: Maria comincia a spazientirsi

Quando Giovanni spiega a una ragazza che “un po’” lo incuriosisce, Maria interviene: “Non è che abbiamo perso un po’ la brocca nella vita?”. Quattro corteggiatrici sono già state eliminate, le altre aspettano e lui continua a spiegare perché non fosse pronto. Alla conduttrice viene un dubbio: “Che cosa sta succedendo? Troppe femmine al carrettino?”.

Lo conosce, gli dice, e proprio per questo si aspetta che abbia voglia di andare oltre l’aspetto fisico. Giovanni torna ancora sulla visita a Martina, che Maria gli aveva già detto di aver fatto bene a cercare. Quello che non le va giù è sentirlo rimproverare le ragazze rimaste a guardare.

Così, quando si torna alla questione del silenzio, la risposta gliela dà lei: “Ti devono dire che sei uno st****o, se parlano”. Giovanni voleva sentirle intervenire e Maria gli ha offerto un esempio piuttosto chiaro di quello che avrebbero potuto dirgli. Il ballo, alla fine, lo fa con Ketrin, che le parole per spiegargli perché fosse rimasta male le aveva trovate benissimo.