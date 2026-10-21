U&D, Giorgia Angeloni lascia il trono: morto il padre della tronista

Giorgia Angeloni, tronista di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il trono: le condizioni gravi del padre e la sua scomparsa.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Maria De Filippi

Giorgia Angeloni ha scelto di lasciare – almeno per ora – il trono di Uomini e Donne. La tronista avrebbe interrotto la sua partecipazione allo show per stare accanto al padre, malato da tempo, le cui condizioni di salute si sarebbero aggravate, sino alla morte.

La storia di Giorgia Angeloni

Tronista di Uomini e Donne, scelta da Maria De Filippi per trovare l’amore nel celebre dating show, Giorgia Angeloni aveva raccontato la sua storia alle telecamere di Canale Cinque. Laureata in psicologia, nata a Roma, Giorgia aveva parlato del rapporto fortissimo con suo padre, colpito da una diagnosi di Parkinson quando aveva solamente 50 anni.

Una malattia capace di cambiare gli equilibri della sua famiglia e di mettere alla prova anche la tronista, decisa a rimanere accanto all’amato genitore. Nel suo racconto, Giorgia aveva spiegato di essere molto presente nella quotidianità del padre, cercando sempre di regalargli piccoli momenti di felicità grazie a gesti semplici, come un gelato o una passeggiata.

Durante la sua presentazione nello show di Canale Cinque, Giorgia aveva confessato di cercare una persona matura e di volere accanto a sé un uomo capace di stare al suo fianco. “Vorrei un uomo che sappia capirmi, che sappia tenermi testa e che possa essere il mio complice in tutto”, aveva spiegato.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Giorgia aveva scelto di eliminare il corteggiatore Lory. Una decisione arrivata a causa del suo comportamento negli ultimi giorni, piuttosto sospetto, e una scelta fatta d’istinto.

Eppure inizialmente i due erano apparsi molto complici e vicini. “Inizialmente ho avuto un’impressione non tanto buona proprio per la sua partecipazione come single a “Temptation Island” – aveva raccontato lei dopo l’esterna -. Poi abbiamo parlato e quando gli ho dato le mie motivazioni mi è piaciuto molto il modo in cui mi ha risposto. Mi ha fatto una bella impressione e poi l’ha confermata. Io sono un po’ puntigliosa”.

“Mi è piaciuto anche il fatto che ha voluto vedere Mia – aveva aggiunto la tronista, parlando anche dell’incontro del corteggiatore con la sua amata cagnolina – Senza essere troppo invadente ha cercato comunque di vedere qualcosa di mio, e il mio cane per me è tanto. Mi ha fatto davvero piacere”.

Giorgia Angeloni lascia U&D

Secondo alcune indiscrezioni Giorgia Angeloni non avrebbe preso parte alle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Le condizioni di salute dell’uomo infatti si sarebbero aggravate, tanto che Giorgia non avrebbe esitato per un istante a lasciare tutto per restare al suo fianco. La situazione sarebbe poi precipitata, sino alla morte dell’amato papà.

“Da bambina sgattaiolavo dal letto per raggiungerlo in salotto e mangiare insieme un panino alla Nutella prima di addormentarmi sul divano – aveva raccontato qualche tempo fa -. Cerco di fargli vivere dei momenti di allegria, nonostante la sua vita non sia affatto allegra o semplice. Per quello che posso, cerco di rendergli le giornate migliori portandolo a fare una passeggiata o magari mangiando insieme un gelato”.