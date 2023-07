“Uomini e Donne”, cambio di data: non andrà in onda come previsto

Fonte: Ansa "Uomini e Donne", cambio di programmazione

Con la presentazione dei palinsesti Rai e Mediaset, si è iniziata a delineare la programmazione televisiva del 2023/2024. A settembre, dunque, ritroveremo la maggior parte degli show, come il Grande Fratello, che avrà sfumature Vip e Nip, o Amici e Uomini e Donne, capisaldi di Mediaset grazie alla conduzione di Maria De Filippi. Tuttavia, il dating show per eccellenza cambierà data di inizio.

Uomini e Donne cambia programmazione

A settembre ritroveremo ovviamente i tronisti. La formula di Uomini e Donne è stata spesso al centro delle polemiche negli ultimi anni, complici probabilmente le nuove coppie (la maggior parte sono scoppiate a pochi giorni dalla scelta). Fin troppo spesso gli affezionati dello show hanno lamentato che un tempo si cercava l’amore, e oggi la fama. Ciononostante, il dating show condotto da Maria De Filippi non ha conosciuto crisi, forse perché i viaggi nei sentimenti (Temptation Island insegna) alla fine piacciono a tutti.

Probabilmente è per questo che la messa in onda di Uomini e Donne è stata anticipata rispetto alla data prevista. In base alle indiscrezioni, infatti, si era avanzata inizialmente come data il 18 settembre 2023. Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, beninformato del programma, inizierà ufficialmente lunedì 11 settembre 2023. Ha aggiunto inoltre che le registrazioni dovrebbero iniziare tra il 28 e il 31 agosto.

Chi sono i prossimi tronisti?

Difficile dire, per il momento, chi saranno i nuovi tronisti. L’edizione del 2022/2023 di Uomini e Donne è stata piuttosto travagliata, e per il 2023/2024 i fan si aspettano grandi cose e grandi mosse per dare nuova linfa al dating show. Ci saranno volti noti dello spettacolo? O sconosciuti in cerca d’amore? Oppure rivedremo gli ex corteggiatori? Domande che non trovano risposta, per ora, ma lo faranno presto.

Si è parlato del ritorno di due grandi protagonisti, ovvero Alessio Campoli e Alice Barisciani, che potrebbero essere i nuovi tronisti. Nessuna conferma per il momento, e c’è anche l’ipotesi di non riproporre la formula mista di trono classico e over. Un ritorno al passato potrebbe rendere felici molti fan dello show che non hanno mai particolarmente apprezzato il mix.

Uomini e Donne 2023/2024, le anticipazioni

Intervenire su un format come Uomini e Donne non è affatto semplice. Anche perché si corre il rischio di scontentare sempre una fetta di pubblico. Basti pensare al trono classico: in pochi si affezionano alle storie dei tronisti, così come agli amori nati nello show, destinati a consumarsi nel giro di pochi giorni dopo la scelta.

L’ultima edizione, per esempio, si è persino fermata in anticipo sui tempi: abbandoni, rotture praticamente record, per una stagione altalenante sotto moltissimi aspetti. Pensiamo a Luca Daffrè e Nicole Santinelli: ambedue, infatti, hanno compiuto la scelta in modo sbrigativo. Nonostante il romanticismo in trasmissione, tra petali di rose e baci appassionati, alla fine hanno chiuso le rispettive frequentazioni, senza ritorni al passato.

Manca l’autenticità, o innamorarsi ai tempi dei dating show è diventato così (dannatamente) difficile? Una risposta – almeno per il momento – non c’è. Ma siamo certe che la De Filippi raccoglierà ogni osservazione dei fan e saprà offrirci una stagione televisiva all’altezza.