Loredana Berté e Boomdabash tornano con Una stupida scusa, testo e significato della canzone

Fonte: IPA Loredana Bertè

L’estate è ormai alle porte e il panorama discografico italiano è pronto a regalarci nuovi singoli che potrebbero già diventare delle vere e proprie hit estive.

Lo sanno bene Loredana Bertè e i Boomdabash, che tornano a collaborare con Una stupida scusa, il loro ultimo singolo. Ecco testo e significato.

Loredana Bertè e Boomdabash significato di “Una stupida scusa”

Non è una vera estate senza una colonna sonora dei Boomdabash, band salentina che ci ha ormai abituati a hit capaci di farci ballare nei mesi più caldi dell’anno. E, questa volta, il gruppo ci fa un regalo in più pubblicando Una stupida scusa, il nuovo brano che unisce il loro sound alla voce di una delle cantanti più amate d’Italia: Loredana Bertè.

Un progetto che si configura come la loro seconda collaborazione dopo Non ti dico no, singolo che nel 2018 ci ha fatti impazzire e che gli ha permesso di ottenere un doppio Disco di Platino.

Ora, gli artisti tornano con una canzone, Una stupida scusa, che riprende le sonorità reggae tipiche del gruppo in un racconto d’amore perfetto per l’estate: “Mi piace definire questo singolo come una lover hit che racconta l’amore tra gli opposti, le diversità che si uniscono fino a fondersi in un’unica entità. È pervaso quasi di malinconia e catapulta l’ascoltatore non più su una spiaggia bruciata dal sole di agosto ma in una notte d’estate dove la luna si riflette sullo specchio del mare. Se si parla di Luna e di reggae non poteva esserci compagna di viaggio migliore di Loredana, con cui collaboriamo per la seconda volta”, racconta Biggie.

Luna, mare e un mix di emozioni contrastanti in una canzone che promette di farci sognare e ballare per tutta l’estate, come raccontato da Loredana: “Nelle notti d’estate in cui Giove bacia Venere lasciatevi sedurre da questa canzone in cui la mia voce ritrova il sound dei miei amici Boomdabash e del mio amato reggae. Un mix ancora una volta vincente che si muove tra malinconia e desiderio, con un’immagine particolare e intensa della luna che balla riflessa sulle onde del mare”

“Una stupida scusa”, testo del brano

Questo amore non è

Solamente una stupida scusa

Una corsa in un taxi

In una serata confusa

Questa storia non è

Solamente un castello di sabbia

Che ci è entrata negli occhi

E prende la forma dell’aria

Ma devo farci l’abitudine

Come alla pizza senza glutine

Che non mi piace ma la mangio anche stasera

Solo perché so che piace a te

Adesso prendimi ancora le mani poi fammi ballare

E dopo stringimi ma così forte da non respirare

Questa volta non lasciarmi volare via

Che c’ho un attacco d’ansia e malinconia

E m’innamoro di te

Che ti dimentichi il sale

Adesso stringimi ancora le mani e poi fammi ballare

Come la luna riflessa sulle onde del mare

Quest’amore che cos’è?

Non una borsa di Chanel

Reggae music, vino bianco all’alba in un motel

Luna piena sulla plaja Boomdabash as come again

We balze up all the faya se stai qui vicino a me

Adesso va giù

Il tuo bikini matcha con lo smalto

Lo togli poi mi uccidi con quegli occhi blu cobalto

Mi porti così in alto, non so scendere

Stanotte che anche Giove bacia Venere

Crazy love non finirà

Salentina sexy Gyal

Quando passi si gira la città

Ma devo farci l’abitudine

Come alla pizza senza glutine

Che non mi piace ma la mangio anche stasera

Solo perché so che piace a te

Adesso prendimi ancora le mani poi fammi ballare

E dopo stringimi ma così forte da non respirare

Questa volta non lasciarmi volare via

Che c’ho un attacco d’ansia e malinconia

E m’innamoro di te

Che ti dimentichi il sale

Adesso stringimi ancora le mani e poi fammi ballare

Come la luna riflessa sulle onde del mare