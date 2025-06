Tim Summer Hits 2025, anticipazioni del 27 giugno: la scaletta dei cantanti sul palco

IPA Paola Iezzi è ospite del "Tim Summer Hits 2025"

Pronti a un nuovo giro di hit sotto le stelle? Stasera, mercoledì 27 giugno 2025, su Rai1 torna l’appuntamento più amato dell’estate: il Tim Summer Hits, l’evento musicale condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu da Piazza del Popolo a Roma.

Quello di stasera è il terzo di quattro appuntamenti, e promette di regalarci ancora una volta esibizioni live, grandi nomi della musica italiana e quella sensazione che richiama libertà, vacanze e notti che non vorremmo finissero mai. Anche questa volta ci aspettano duetti inediti e tormentoni difficili da toglierci dalla testa: ecco qualche anticipazione degli artisti presenti sul palco.

“Tim Summer Hits”, le anticipazioni del 27 giugno

Condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, il terzo appuntamento con Tim Summer Hits 2025 ci riporta nel cuore pulsante della Capitale: ancora una volta è Piazza del Popolo a Roma, con la sua bellezza senza tempo, a fare da cornice a una serata carica di energia, musica live e pubblico in festa.

Il luogo perfetto per gustarsi un mix musicale che, come sempre, spazia tra generazioni e stili diversi: la puntata, registrata lo scorso 9 giugno, propone ben 19 performance firmate da 23 artisti, tra nomi storici della musica italiana e giovani talenti appena reduci da Sanremo 2025.

Tra i protagonisti, infatti, c’è Olly, fresco vincitore del Festival con la sua Balorda nostalgia, pronto a infiammare il palco con la sua energia travolgente, ma anche Paola Iezzi accanto a Fabio Rovazzi e Dani Faiv. Ad aggiungersi, poi, anche una leggenda come Patty Pravo, che non smette mai di sorprenderci e torna con una nuova hit estiva capace di unire eleganza e contemporaneità parlando anche alle nuove generazioni.

Ufficio stampa Tim Summer Hits

A raccontare il dietro le quinte ci pensa come sempre Carolina Di Domenico per Rai Radio2, pronta a regalarci contenuti esclusivi, interviste a caldo e aneddoti dal backstage: piccole chicche per chi non si accontenta solo del palco e vuole vivere l’esperienza a 360 gradi. Insomma, anche questa sera le emozioni non mancheranno.

“Tim Summer Hits”, la scaletta:

Anche per questa terza serata, il programma del Tim Summer Hits 2025 è denso di ospiti che nel tempo hanno saputo regalarci emozioni musicali senza pari. Ecco la scaletta degli artisti pronti a salire sul placo il 27 giugno in ordine alfabetico, non di apparizione:

Alfa

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave con Sarah Toscano

Coez

Cristiano Malgioglio

Diodato

Emis Killa

Fabio Rovazzi insieme a Paola Iezzi e Dani Faiv

Fedez e Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Joan Thiele

Levante

Luchè

Marco Masini

Olly

Patty Pravo

Tim Summer Hits, dove vederlo e a che ora inizia

Proprio come le precedenti, anche questa terza puntata del Tim Summer Hits 2025 non va in onda in diretta: lo show musicale viene trasmesso questa sera, giovedì 27 giugno, in prima serata su Rai1, a partire dalle 21.30. Un appuntamento da non perdere per chi ha voglia di musica, leggerezza e atmosfera da festival direttamente dal divano di casa.

Per chi preferisce seguirlo in streaming, l’evento è disponibile anche su RaiPlay, sia via app che sul sito ufficiale. Sarà anche possibile recuperare la puntata in un secondo momento, sempre sulla piattaforma di RaiPlay.