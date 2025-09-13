Anticipazioni Tim Music Awards 2025, la scaletta di sabato 13 settembre

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Carlo Conti e Vanessa Incontrada

La grande musica italiana torna a occupare il centro della scena con i Tim Music Awards 2025, l’evento che ogni anno celebra i successi discografici e i trionfi dal vivo degli artisti più amati. Giunti alla diciannovesima edizione, i premi sono trasmessi su Rai 1 dall’Arena di Verona, cornice maestosa che da mesi registra il tutto esaurito. Due serate – venerdì 12 e sabato 13 settembre – per raccontare un anno di musica attraverso performance live, riconoscimenti e la presenza di interpreti che hanno segnato la nostra musica.

Alla conduzione, una coppia ormai rodata: Carlo Conti e Vanessa Incontrada, che tornano per la quattordicesima volta a condividere il palco, confermando una sintonia che dà il ritmo giusto alla kermesse. Il programma, prodotto da FriendsTv per Rai, può contare anche sulla copertura radiofonica di Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana, che seguono in diretta i momenti più importanti e le emozioni dietro le quinte.

TIM Music Awards, la scaletta del 13 settembre

Il secondo appuntamento, quello di sabato, si preannuncia particolarmente ricco. Sul palco dell’Arena si alterneranno voci iconiche e nuove generazioni del pop, del rap e del cantautorato, in una scaletta che unisce generi e pubblici diversi. Tra i protagonisti attesi spiccano Marco Masini, Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia, colonne della musica italiana contemporanea. Accanto a loro, artisti che rappresentano la vitalità delle nuove tendenze, da Alfa a Lazza, da The Kolors a Irama fino a nomi emergenti come nayt, Papa V & Fritu e Nerissima Serpe.

Non mancheranno le presenze di grande valore simbolico, come i Pooh e Umberto Tozzi, custodi di un repertorio che continua a dialogare con le nuove generazioni. La scaletta si arricchisce poi della potenza rap di Fabri Fibra, senza dimenticare la sensibilità cantautorale di Brunori Sas, Lucio Corsi e Mario Biondi. Uno spazio a parte sarà dedicato all’ironia, con gli interventi di Andrea Pucci ed Enrico Brignano, a confermare la natura trasversale dello show.

I premi assegnati

Oltre alle performance live, i Tim Music Awards restano soprattutto il momento in cui la musica incontra il riconoscimento ufficiale dei propri traguardi. Verranno premiati gli album certificati Oro, Platino e Multiplatino, insieme ai singoli più ascoltati e scaricati tra settembre 2024 e settembre 2025. Grande attenzione anche al mondo dei concerti, con i riconoscimenti dedicati ai tour che hanno superato le 100, 200 e 300mila presenze, certificati dalla SIAE. Non mancheranno infine i Premi Speciali, destinati a quegli artisti che hanno lasciato un’impronta significativa nell’ultimo anno.

I Tim Music Awards 2025 non sono quindi soltanto uno spettacolo televisivo, ma una vera e propria fotografia del presente musicale italiano che unisce generazioni diverse sotto lo stesso palco. Un appuntamento che rinnova, anno dopo anno, il legame tra chi scrive, canta e porta in tour le proprie emozioni, e un pubblico che continua a riconoscersi nei testi che accompagnano i brani più amati.

Quando e dove vedere i TIM Music Awards

La seconda serata dei TIM Music Awards va in onda il 13 settembre dalle 21,40 circa su Rai1. La manifestazione è visibile anche sul canale dedicato RaiPlay e sui social ufficiali dedicati allo show. I commenti del pubblico sono invece raccolti dall’hashtag ufficiale correlato al programma.