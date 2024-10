Laura Pausini, testo e significato di Ti porterai lontano, il brano scritto da Levante

Fonte: Getty Images Laura Pausini

Impegnata nella promozione del suo singolo Ciao, Laura Pausini regala una nuova canzone ai fan con l’aiuto di un’altra grande personalità della musica italiana: Levante. Il pezzo, che si chiama Ti porterai lontano, racchiude una dedica davvero speciale: scopriamola insieme al testo integrale.

“Ti porterai lontano”, significato della canzone

Un pezzo a sorpresa che unisce due cantanti di grandissimo talento. Ti porterai lontano è un brano dolcissimo che risuona come una dedica di affetto profondo.

Scritto da Levante e cantato da Laura Pausini, che sta facendo scintille anche con Ciao, in cui la vediamo biondissima e capace di lasciare andare un rapporto con la giusta serenità, Ti porterai lontano racconta un legame speciale.

La canzone è dedicata alla sorella di Laura, e nasce proprio in concomitanza con il suo compleanno. In un post social Laura ha raccontato la sua emozione nel ricevere il testo da Levante in quella data precisa: “Non sapeva ancora che mia sorella è la sua più grande fan e io non sapevo ancora che ascoltandola avrei pianto di emozione perché questa canzone parla del mio amore per mia sorella”.

Un brano denso di significato, di augurio di una vita fatta di sogni e di affetto per se stessi. Grazie alla produzione di Andro, la scrittura di Levante appare rincuorante e affettuosa. “Questa per me è Laura Pausini. L’ho immaginata potente in quel ritornello, nella tenerezza delle strofe, nella richiesta che si fa a chi si ama profondamente” ha spiegato la cantante in un post in cui appare felice di aver regalato a Laura e a sua sorella un pezzo potente e dolcissimo allo stesso tempo.

“Ti porterai lontano”, testo del brano

Lacrima

Se non mi vedi sto scorrendo lungo il bordo dei tuoi occhi

adesso libera

come quel vento che ti spettina i capelli

Mentre spicchi il volo via di qua

ti guardo prendere il respiro per tuffarti in mezzo al mondo

non sei piccola

per sempre piccola

Anima

sei mia per sempre anche distante tu sei sangue del mio sangue

la felicità

che ti accompagni per le strade che decidi di percorrere

ti aspetto qua

mia sempre piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovare la via del ritorno

Capita

che cambi pelle come cadono le foglie come accade per la verità

l’unica arma che ferisce per far bene

per favore tu non perderla

mia grande piccola

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio dei tuoi desideri

dai calci ai tristi pensieri

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovare la via del ritorno

Giurami che ti vorrai sempre bene

che avrai il coraggio di ricominciare

se quel che ami scompare

giurami che ti porterai lontano

da tutto il male e se ti perdi, giura

di ritrovarti per averne cura

Anima

sei mia per sempre anche distante tu sei sangue del mio sangue

Adesso libera