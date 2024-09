Laura Pausini, cambio look e bus a due piani per il suo nuovo singolo

Laura Pausini cambia look e arriva a Milano con un bus a due piani per far ascoltare in anteprima "Ciao", il suo nuovo brano

Fonte: Getty Images Laura Pausini

Una Laura Pausini in una versione inedita quella impegnata a portare il suo nuovo singolo, Ciao, per le strade di Milano e nel cuore dei tanti fan che da sempre la seguono con entusiasmo e ammirazione.

Un pezzo tutto nuovo, che Laura ha voluto far ascoltare in anteprima con un evento fuori dal comune, proprio come il look che ha scelto per il video della nuova canzone.

Laura Pausini, bus a due piani per presentare “Ciao”

Emozionata, felice e pronta a mostrarsi come non l’abbiamo mai vista. Laura Pausini è pronta per regalare ai fan Ciao, il suo nuovo singolo disponibile a partire dal 27 settembre.

Un pezzo, dopo la notizia della sua collaborazione con Lazza nel brano Zeri in più, che Laura ha voluto presentare in modo diverso: un bus a due piani per le strade di Milano in cui i fortunati che hanno potuto partecipare hanno ascoltato la canzone in una Silent Disco in movimento insieme alla cantante.

Un brano maturo, con un pizzico dance-pop che racconta la fine di un rapporto che, questa volta, non ha a che fare con l’amore romantico. Un legame di amicizia arrivato al capolinea, che Laura affronta senza rancore, lasciando andare ma mantenendo un ricordo importante.

Chi è Rosaria, protagonista di “Ciao” di Laura Pausini

Nonostante non si riferisca a un rapporto amoroso, il testo di Ciao è comunque dedicato a una persona speciale. La cantante ha raccontato che il testo parla di Rosaria, amica e collaboratrice della cantante, con cui qualcosa è cambiato: “Ciao racconta del mio rapporto con Rosaria, con la quale ho lavorato per tantissimi anni. Abbiamo sempre vissuto in simbiosi da quando era piccola, lei ha scritto una tesi su di me. Siamo diventate amiche e collaboratrici, l’ho portata a Roma e non ce l’ha fatta più”.

Laura ha poi continuato: “Varie cose sono successe tra noi e ci hanno permesso di renderci conto che il nostro rapporto era cambiato. Per salvarlo ci siamo separate, non ci siamo sentite per un po’. Io pensavo di reagire come ho sempre fatto, e cioè cancellarla ma ho scoperto un modo nuovo di lasciar andare. Rosaria è libera di vivere la sua vita ma sarà sempre nella mia”.

Una storia che sottolinea una grande maturità. Laura ha una visione completamente nuova: nessun rancore, solo la forza di lasciare andare qualcosa di bello senza drammi, consapevole che tutto ciò che c’è stato rimarrà indelebile nei ricordi.

Laura Pausini, il cambio look che elettrizza i fan

Altro colpo di testa di Laura, nel pubblicizzare il suo nuovo singolo, è il cambio look legato ai capelli che ha sfoggiato nei suoi post social prima dell’evento a Milano. Non più bruna, ma una lunga chioma bionda ad illuminarle il viso.

Una scelta di stile che in tanti pensavano di poter vedere dal vivo sul bus a due piani: anche in questo caso, però, Laura ha sorpreso tutti presentandosi con il suo colore naturale. Il motivo? “Non riesco a tingerli di biondo, mi diventano arancioni. Ho usato una parrucca”.

Un dettaglio, quello del biondo, per nulla casuale: con questo cambio radicale ai capelli, che in tanti fanno quando finisce un amore o un rapporto importante. “Per il videoclip di Ciao ho deciso di farmi bionda perché simboleggia un cambiamento forte per me e ho scelto l’abito bianco con le ali perché simboleggia la voglia di libertà”.