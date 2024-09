Lazza, anche Laura Pausini nel nuovo album Locura: tracklist e duetti

Fonte: IPA Laura Pausini collabora nell'album di Lazza

Lo aveva annunciato a sorpresa in un concerto di inediti a Milano e, ora, l’attesa è agli sgoccioli. Locura, il nuovo album di Lazza, è pronto per essere ascoltato e assaporato. Tra le varie collaborazioni che il cantante ha deciso di includere nel suo album, anche un brano insieme a Laura Pausini.

“Locura” l’album di Lazza: Laura Pausini e gli altri artisti

Lo ha anticipato in un concerto fuori dallo stadio San Siro a Milano: un evento in cui Lazza ha regalato un’anteprima dei brani contenuti in Locura, il suo album in uscita il 20 settembre 2024. 18 pezzi di cui 17 inediti e una traccia già nota: 100 messaggi, la canzone che ha cantato sul palco del teatro Ariston durante Sanremo 2024 tanto apprezzata da Amadeus.

Tra le collaborazioni che potremo ascoltare all’interno dell’album, quella che sicuramente incuriosisce di più è quella con Laura Pausini: la cantante ha preso parte a Zeri in più (Locura), la canzone che apre il disco e pubblicata prima della sua uscita, il 13 settembre. La loro collaborazione è attesissima: è la prima volta che Laura Pausini collabora un artista hip-hop e i due sono legati da una profonda stima reciproca.

Oltre a Laura Pausini, Lazza ha voluto nel suo disco altre due personalità molto note e forse più vicine alla sua musicalità. Locura include Ghetto superstar, un pezzo in cui Lazza canta insieme a Ghali, artista che condivide con lui un background nel mondo del rap e della musica urban.

Questo brano, presentato in anteprima durante l’evento di Milano, è stato descritto da Lazza come una celebrazione della loro lunga amicizia e del loro percorso artistico condiviso: “Ci conosciamo da quasi vent’anni, siamo partiti facendo freestyle, ma non avevamo ancora fatto un pezzo insieme, finalmente ci siamo visti in studio ed è successo. Credo tantissimo in questo brano“.

Infine, troviamo il duetto con Sfera Ebbasta, un altro gigante della scena rap italiana. Il loro brano, intitolato Fentanyl, si preannuncia come uno dei pezzi più potenti dell’album, unendo due dei rapper più influenti della scena rap italiana.

“Locura”,tracklist del nuovo album di Lazza

Ecco la tracklist completa delle canzoni che potremmo ascoltare all’interno di Locura, il nuovo album di Lazza:

Zeri in più (Locura) con Laura Pausini Abitudine Fentanyl con Sfera Ebbasta Certe cose -3 (Perdere il volo) Ghetto superstar con Ghali Male da vendere Verdi nei viola Canzone d’odio Casanova Estraneo Hot Mezze verità Safari Giorno da cani Buio davanti 100 messaggi Dolcevita

I futuri progetti di Lazza

Un momento particolarmente pieno quello vissuto da Lazza, che oltre a essere impegnato nell’uscita del suo nuovo disco aspetta la nascita del figlio insieme alla fidanzata Greta Orsingher. Il rapper, emozionatissimo, durante l’evento di Milano, oltre ai nuovi brani ha anche annunciato il nome del nascituro: “Amore scusami, ma io voglio spoilerare in un’occasione così bella che mio figlio si chiamerà Noa“.

Novità personali a parte, vedremo poi il rapper sul palco del Suzuki Music Party, l’evento organizzato da Amadeus che potremo seguire il sul canale Nove il 22 settembre. Nel 2025, invece, Lazza partirà col suo Locura Tour con la prima data programmata per il 6 gennaio.