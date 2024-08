Tanti i no ricevuti dal famoso conduttore per la nuova edizione del celebre reality show

Chi entrerà nella casa del Grande Fratello? La nuova edizione non è così distante, considerando come ormai Mediaset abbia deciso di proporre il reality in una sorta di ciclo quasi senza interruzione.

Da tempo Alfonso Signorini è alla ricerca dei giusti nomi per comporre il cast, al fine che il programma possa risultare tanto interessante e avvincente, quanto aderente alle linee guida di Pier Silvio Berlusconi. Il trash è bandito, entro certi limiti, e così il padrone di casa ha fatto un tentativo per Thomas Ceccon. Un colpo che avrebbe del clamoroso, considerando come si stia parlando di uno dei protagonisti di Parigi 2024, tanto sotto l’aspetto sportivo che mediatico. Ecco la sua risposta.

Thomas Ceccon al GF

Il Grande Fratello fa una gran fatica nel riuscire ad attirare pubblico, ma soprattutto a trattenerlo per l’intera durata della stagione. Lo smalto di un tempo è andato ma si tenta di ritrovare la giusta via attraverso un cast convincente.

Sembra però che i personaggi di spicco contattati non siano propensi a passare attraverso la porta rossa. Un rifiuto dopo l’altro, fino a quello più recente. Due di picche ricevuto da Thomas Ceccon. Il campione olimpionico non ha intenzione di barattare la propria carriera per un tentativo d’accesso nel mondo dello spettacolo.

La notizia è stata riportata dall’esperto Amedeo Venza. Ceccon avrebbe di fatto rifiutato la proposta di Signorini senza pensarci su due volte. Il GF ha di certo la possibilità di garantire un guadagno di tutto rispetto, soprattutto se si ha già una certa fama. Non rientra però minimamente nei progetti futuri dell’atleta.

Quanto rifiuti per Signorini

Come detto, il Grande Fratello non ha di certo l’appeal di un tempo. È ancora una ghiotta opportunità per chiunque voglia tentare di costruirsi un futuro tra locali e apparizioni televisive, ovvero i Nip, ma i Vip?

Chi è in fase calante nella propria carriera, si lascia tentare, ma altri pensano ad altro, è evidente. Tra i recenti rifiuti spicca quello di Karina Cascella. Al tempo stesso, era stata ipotizzata la via che avrebbe portato alla coppia padre figlio: Franco e Francesco Oppini.

Stando a quanto riportato da TvBlog, il padre non risulterebbe nel cast, il che lascia una porta mezza aperta a un colpo a sorpresa. Per quanto riguarda suo figlio, invece, non ci sarà al 100%. La produzione avrebbe di fatto chiesto a entrambi di entrare ma anche qui sarebbe scattato un no molto deciso. Oppini Jr., che ha già preso parte allo show nel 2020, vorrebbe dare seguito alla propria carriera di opinionista sportivo.

Per quanto riguarda il mondo attoriale, sguardo rivolto a Ronn Moss, che negli anni ha evidenziato un ottimo rapporto con la televisione italiana. Ha però anche lui rifiutato quest’offerta. In Italia, invece, chance proposta ad Antonio Orefice, celebre grazie a Mare Fuori e, in seguito, alla partecipazione a Pechino Express. Ancora un no e, per il momento, non è chiaro a che punto sia la realizzazione del cast del reality. Nella prima parte non è da escludere che possano esserci più Nip che Vip.