La terza puntata di "This is Me" ha superato le aspettative: un programma confezionato alla perfezione, con una sorpresa gradita. E la Toffanin è promossa

Fonte: IPA Elodie e Silvia Toffanin

Terza e ultima puntata per This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che ha conquistato il pubblico: un programma ben confezionato, sotto ogni punto di vista. Tanti i nomi degli artisti che hanno riscosso un successo senza eguali negli ultimi anni, lanciati proprio con il programma Amici di Maria De Filippi, come Elodie, tra le protagoniste di una puntata che ha riservato grandi emozioni persino alla conduttrice, Silvia Toffanin, rimasta interdetta dopo l’ingresso in studio a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi. Le nostre pagelle.

Elodie, una donna libera. Voto: 10+

Non amava le regole ad Amici, ma Elodie è una certezza. Sotto molti punti di vista. Immaginare un’artista libera, che spesso (e, purtroppo, volentieri) viene criticata, significa pensare proprio a lei, alla sua voce, al suo volto. Per qualcuno, al corpo. La verità è che di tempo ne è passato: quella giovane ragazza con i capelli rosa è oggi una donna meravigliosa, è diventata una delle cantanti più amate e ha calcato palchi importanti come quello di Sanremo. Una strada in salita, fatta anche di difficoltà, perché è così che si costruiscono le armature splendenti di cui si parla nei romanzi. E anche se un tempo pensava di non essere amata, di non riuscire mai ad avere un pubblico, oggi le persone la acclamano, la sostengono.

“Sono passati quasi dieci anni, mi sento molto diversa da quella ragazza, ho meno paura del giudizio. Non ero molto felice, è stata molto complessa la mia vita. Ringrazio Maria, Emma, che hanno capito quanto ero rotta. Ero uno scricciolo, oggi mi guardo con tenerezza. Sono riuscita a volermi bene, a fare quello che amo, senza pensare a quello che desiderano gli altri per me, ma accettare quello che mi fa stare bene e felice. Maria mi è stata molto vicina: mi guardava, mi ascoltava. Ha una grandissima capacità di ascolto e di osservazione, più un essere umano è complesso, e più lei è vicina per cercare di darti gli strumenti. Un valore enorme. Se faccio oggi il mio lavoro con questa libertà è grazie ad Amici, che mi ha dato la possibilità di crescere, di diventare una donna e di ricompormi”. A Sanremo 2025, è tra i Big in gara: un’artista libera, una donna libera dai pregiudizi e dai giudizi.

Silvia Toffanin promossa. Voto: 8

Cosa possiamo dire di Silvia Toffanin, conduttrice di This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo? Che è stata impeccabile. Come sempre, del resto. Confermiamo il parere della prima puntata: non ha osato troppo. E, alla fine, ha fatto proprio bene: questa è la sua cifra stilistica, del resto, perché il programma è uno speciale che unisce due mondi, quello di Amici e di Verissimo. Un programma pensato per far brillare proprio i talenti che sono usciti dal programma, che sono parecchi. Da Emma Marrone ad Alessandra Amoroso, Giuseppe Giofrè, Annalisa, Elodie. I grandi protagonisti della scena musicale e della danza della nostra Italia.

Il tutto condotto con un sorriso spontaneo, sincero, misurato. Mai eccessivo, di sicuro non di troppo, anzi: rimane sempre un passo indietro rispetto ai protagonisti delle sue interviste a Verissimo, con poche eccezioni in cui, evidentemente coinvolta, fa un passo in avanti, ma con un garbo quasi d’altri tempi, considerando la televisione odierna. Toccante e giusta, invece, la scelta di chiudere lo Speciale Amici-Verissimo ricordando Michele Merlo, scomparso troppo presto.

I Prof. storici di Amici. Voto: 9+

“Anche voi avete fatto la storia di questo programma“. E non potremmo che essere più che d’accordo con le parole di Silvia Toffanin. Perché è vero: Amici è una macchina perfetta per molti motivi, non solo per gli allievi. Ma anche per i professori, e per la conduttrice, naturalmente. A This is Me, rivedere Garrison ci ha emozionati. Ancora una volta, vince l’effetto nostalgia, che funziona solo con i programmi che a loro volta hanno funzionato.

Oltre a Garrison, anche Kledi, Rossella Brescia, Alessandra Celentano e lui, il mito, l’idolo, l’icona: Beppe Vessicchio. Letteralmente un tuffo indietro nel tempo a quando il programma era “neonato”, soprattutto con alcuni Prof., come Vessicchio. Poi, un momento storico, quello che tutti i fan del Maestrone attendono: anziché ballare, Garrison ha cantato My Way, “Dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio, canta Garrison”. Difficilmente si sarebbe potuto fare di meglio di questo jackpot televisivo. Splendido anche vedere il legame tra Garrison e Alessandra Celentano: rapporto che non sembra essere invecchiato di un giorno, nonostante l’evidente disaccordo, in particolare per la forma. “Sono d’accordo con tutto ciò che dice la Celentano. Ma non con il modo”.

Pier Silvio Berlusconi, la sorpresa a This is Me. Voto: 9

“Non ci credo, non me l’avevi detto”. E forse anche gli spettatori che non seguono le anticipazioni, per un momento, l’hanno ritenuto impossibile. Di sicuro lo ha pensato Silvia Toffanin, che ha commentato proprio così l’ingresso in studio di Pier Silvio Berlusconi: quasi pietrificata. Raramente abbiamo visto Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin insieme in televisione (pensiamo al 2010, quando Berlusconi ha sorpreso la Toffanin in studio, mentre lei aspettava il primo figlio, Lorenzo Mattia). Una sorpresa, quella dell’AD Mediaset, accolta da un lungo e caloroso applauso.

“Sono venuto a disturbare professionisti che lavorano. L’accoglienza mi scalda il cuore, ma non ho nessun talento. Noi siamo qua per celebrare chi il talento ce l’ha veramente. È chiaro che questa è una sorpresa per tutti voi, per Maria, a cui do un bacione e che ringrazio, per Silvia. Voglio dirvi solo una cosa: questo spettacolo è qualcosa che ci rende davvero orgogliosi. Amici non ha fatto solo anni di grande televisione, ha scritto una nuova pagina della televisione italiana e addirittura con una ventata di freschezza e di novità ha cambiato le forme della musica contemporanea italiana”.

Come sostenuto da Pier Silvio stesso, Amici ha una forza in sé, perché porta un messaggio, un insegnamento profondo che tocca tutti noi. “Il talento, ragazzi, è un dono. E come tutti i doni il talento deve essere onorato. E c’è solo un modo per onorarlo davvero, l’impegno”. C’è stato spazio per ringraziare – ovviamente – la persona che ha reso possibile tutto ciò, ovvero Maria De Filippi. Con parole di enorme stima e affetto: “Con tutta la mia stima, il mio cuore. Sei unica e ti voglio bene”. E, in ultimo, si è rivolto proprio a lei, a chi si è messo in gioco, come ha fatto notare la stessa Cucciari, uscendo di casa dopo le nove di sera. “Voglio ringraziare anche la mia Silvia. Lei è una prova di quanto necessario sia impegnarsi. Studia, lavora su tutto. Una grande professionista. E poi sei anche il mio amore”. E ora l’unica cosa che possiamo dire è: non rimane che rinnovare il format. Una scommessa riuscita, tra emozioni e nostalgie.