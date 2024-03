The Voice Senior, le pagelle della terza puntata: Michele Zarrillo (10), Donatella (8)

Fonte: IPA Antonella Clerici

Anche nella serata di venerdì 1 marzo 2024 è andata in onda una nuova puntata di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici. Nel corso del nuovo episodio del programma televisivo diversi talenti senior si sono presentati al quartetto di giudici dello show musicale: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. La nuova puntata del programma tv ha presentato al pubblico tanta musica, ma anche delle belle emozioni e sorprese, come quella fatta da Michele Zarrillo al primo aspirante cantante in gara.

Michele Zarrillo unico, voto: 10

A rompere il ghiaccio delle esibizioni canore della puntata dell’uno marzo 2024 di The Voice Senior è stato Antonio Martini. L’artista di 65 anni ha raccontato ai telespettatori di essere pensionato ma di aver lavorato, in passato, nel mondo dell’informatica. Le passioni più grandi del concorrente sono state sempre, però, la musica e la pallacanestro, che l’ha portato a diventare un allenatore del settore giovanile. Antonio Martini ha svelato, inoltre, d’essere sposato da 40 anni con Monica e di avere due figli.

Il suo sogno da cantante si è interrotto a 19 anni quando ha perso il padre, un mese prima della maturità, ed è dovuto diventare adulto improvvisamente perché la mamma era casalinga e a lui è toccato lavorare. L’esibizione di stasera, infatti, l’ha voluta dedicare proprio al papà e alla sorella, i due affetti che l’hanno spinto a cantare e sono scomparsi troppo presto.

Il cantante, però, ha potuto realizzare un sogno nel corso della puntata dello show musicale, perché ha avuto la possibilità di cantare sia il brano Amore bello che una canzone di Michele Zarrillo, in coppia proprio con il cantante, tanto da dire alla fine: “Giornata più bella del mondo per me”.

Elisabetta Candelieri coraggiosa, voto: 9

Una delle storie più belle raccontate in puntata dagli artisti in gara è stata quella di Elisabetta Candelieri da Lecce. La cantante ha deciso di essere un’artista di strada a Roma, dopo anni difficili, in cui è caduta anche nell’uso degli stupefacenti per un amore sbagliato. Sul suo lavoro Elisabetta Candelieri ha raccontato che: “Quando la gente si ferma non si può descrivere, è magico”. I due figli, Emanuel e Johnny sono stati la sua roccia e l’hanno spinta a cambiare vita. Anche se Gigi D’Alessio ha giudicato il suo modo di cantare troppo drammatico, Arisa ha deciso di prenderla nella sua squadra.

Luigino romantico, voto: 10

Tra i diversi cantanti in gara a The Voice Senior anche Luigino che si è esibito con l’accompagnamento della sua chitarra. Il concorrente ha raccontato di essere proprietario di un hotel dal 1990, che gestisce, adesso, con il figlio Enrico e la moglie di lui. L’artista ha 82 anni, parla inglese, tedesco, spagnolo, sta studiando portoghese e accoglie i suoi ospiti con una canzone. Luigino ha svelato anche di aver portato nella competizione la canzone che le ricordava la moglie, scomparsa da poco e che è stata con lui lungo 50 anni di amore. Gigi D’Alessio ha deciso di accordargli una second chance.

Donatella Marilyn di oggi, voto: 8

Anche Donatella, una manager di 61 anni di un piccolo paese vicino Asti ha cantato sul palco di The Voice Senior. L’imprenditrice ha impersonato Marilyn Monroe in modo sapiente. Arisa ha apprezzato moltissimo la sua performance affermando che la concorrente ha grande senso del swing, senso musicale e teatralità. La cantante l’ha presa nella sua squadra.