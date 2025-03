The Couple, lavori in corso al Grande Fratello: come cambierà la casa

The Couple andrà in onda nella casa del Grande Fratello: sono già iniziati i lavori ed ecco come cambierà il loft di Cinecittà, che ha già ora delle aree inaccessibili per i gieffini

Fonte: IPA Ilary Blasi

Quello di The Couple sta diventando una sorta di caso all’interno di Mediaset. Il nuovo reality, che prenderà il posto del Grande Fratello nel palinsesto di Canale 5, andrà in onda in ritardo rispetto a quanto previsto.

Lavori in corso, sia in termini di casting che di location. Ecco infatti costa sta accadendo al di là della porta rossa a Cinecittà.

The Couple, il ritorno di Ilary Blasi in ritardo

Alfonso Signorini concluderà questa 19esima edizione del Grande Fratello, problematica e discussa, leggermente in ritardo rispetto al previsto. O per meglio dire, la finale si terrà il 31 marzo, come da annuncio. Sette giorni dopo, però, ci sarà una festa. Una puntata speciale utile a guadagnare tempo, di fatto.

Il casting di The Couple è ancora in fase di completamento, stando ai recenti aggiornamenti. Ciò ha richiesto un cambio di palinsesto. Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione di un reality sta fronteggiando qualche ostacolo ma la rete spera che, una volta messa in onda la prima puntata, il pubblico apprezzerà lo show.

Come cambia la casa del Grande Fratello

Le luci all’interno della casa del Grande Fratello non si spegneranno. La proclamazione del vincitore o della vincitrice durante la finale non porrà fine alle trasmissioni. The Couple, infatti, avrà luogo proprio nel loft più spiato di casa.

Del resto ha decisamente senso questa mossa di Mediaset, considerando come tutto il sistema di telecamere sia già pronto. Se si considera, poi, che parte della struttura del reality sia di fatto presa in prestito dal GF, di cui è uno spin-off, c’è poco altro da aggiungere.

Il fatto che un reality termini e l’altro debba iniziare poco dopo, però, complica le cose in termini di organizzazione pratica. Occorre infatti effettuare dei lavori di ristrutturazione in gran fretta. Qualcosa che ha già avuto inizio. I gieffini, infatti, si ritrovano ad ascoltare i classici rumori dei lavori in corso. Un team di esperti sta infatti rivedendo gli interni di quello che fino a poco tempo fa era il Tugurio.

Un’area non accessibile, al momento. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, ecco quelli che saranno i cambiamenti della casa, al di là della porta rossa. Uno degli elementi più importanti è quello di proporre ai nuovi concorrenti un gran numero di camere doppie.

Fa tutto parte del gioco, dal momento che alcune di queste stanze avranno uno scopo particolare. Il reality, infatti, è basato sui rapporti interpersonali tra i partecipanti, alcuni dei quali si conoscono decisamente bene, avendo un legame sentimentale, ancora vivo o passato.

Tra imprevisti e strategie, si passerà da una stanza all’altra, con in palio un ricchissimo montepremi da 1 milione di euro. Il cast non è ancora definito, come detto. Le trattative sono in corso e, di fatto, non è da escludere che infine Pier Silvio Berlusconi non decida di posticipare ancora The Couple. Tra fiction e film, occorrerà rimediare al buco creato.