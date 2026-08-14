Soraya e la frecciata a Cristian dopo le voci di tradimento: “Chi vive fidandosi muore tradito”

Tra unfollow, like sospetti e storie cancellate, l'ex coppia di Temptation Island si parla oramai a distanza: l'ultimo messaggio è tatuato sulla pelle

IPA Filippo Bisciglia

Le frecciate social di solito durano poche ore, il tempo di una storia Instagram, o un commento che si disperde nella marea del troppo visibile e delle troppe informazioni vuote quotidiane. In pratica, una perdita di tempo. Soraya Sabetta ha scelto un supporto più duraturo: la pelle. Nel carosello di foto pubblicato dalle vacanze, tra scatti al mare e ricordi d’estate, i follower più attenti hanno notato un dettaglio inedito, un tatuaggio con la scritta “chi vive fidandosi muore tradito”. Cinque parole che, dopo le voci sui presunti tradimenti di Cristian Mascolino, hanno trovato un destinatario prima ancora che qualcuno lo chiedesse.

La coppia, tra le più discusse dell’ultima edizione di Temptation Island, si era lasciata al falò di confronto. La storia sembrava archiviata. Poi, nelle ultime settimane, la vicenda è ripartita a colpi di indiscrezioni, chat e mosse social. Il tatuaggio è solo il capitolo più recente. E il più difficile da rimuovere. Immaginiamoci Soraya, tra un po’ di anni, magari 30 o 40, con la frecciatina a Cristian bella stampata sul suo corpo.

Il tatuaggio spuntato nell’album delle vacanze

Tutto parte da un carosello come tanti: Soraya in vacanza, il mare, i ricordi d’estate da condividere con i follower. In uno degli scatti, però, compare la scritta mai mostrata prima. La frase non cita nessuno, e lei non ha aggiunto spiegazioni: potrebbe trattarsi di un riferimento diretto all’ex oppure, come ipotizza qualche anima candida, di un semplice motto di vita. La tempistica rende parecchio faticosa la seconda lettura.

Non è la prima volta che Soraya affida un messaggio alla pelle: pochi giorni fa aveva mostrato un tatuaggio sul fianco con la scritta “niente è come sembra”.

Le voci sul presunto tradimento di Cristian

Il contesto, in questo caso, va rispolverato. Nei giorni scorsi si è vociferato che Soraya avrebbe scoperto solo di recente un presunto tradimento di Cristian risalente a gennaio 2025, quando i due stavano insieme da pochi mesi: la relazione, secondo la stessa ricostruzione, sarebbe iniziata a novembre 2024. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sostiene di aver visionato personalmente le conversazioni incriminate.

La palla è poi passata a un’altra grande esperta di gossip, Deianira Marzano, che avrebbe descritto il contenuto di una chat datata 14 gennaio 2025: Cristian avrebbe scritto a una donna rimasta anonima proponendole un incontro, con tanto di richiesta di riservatezza. Secondo altre segnalazioni circolate in rete, l’ex fidanzato avrebbe in seguito confessato tutto a Soraya. Ricostruzioni che, va detto, nessuno dei due diretti interessati ha confermato o smentito pubblicamente.

Unfollow, like e storie cancellate: la guerra fredda social

Il tatuaggio arriva al culmine di giorni movimentati. Prima Soraya ha eliminato dal proprio profilo le storie in evidenza dedicate alla coppia, conservate fino a quel momento nonostante la rottura. Poi è arrivato il suo like a un lungo post su X molto critico verso Cristian, notato dai fan anche per un dettaglio: lo stesso contenuto ha incassato il “mi piace” di, rullo di tamburi, Dimitri, il tentatore che nel villaggio si era avvicinato a lei. La replica di Cristian sarebbe stata un unfollow secco a Soraya su Instagram.