Temptation island 2025, Rosario e Lucia di nuovo insieme dopo l’addio

Rosario e Lucia dopo Temptation Island 2025 non si sarebbero detti addio: l'incontro fra gli ex e le nuove indiscrezioni.

Rosario e Lucia dopo la fine di Temptation Island 2025 sarebbero stati avvistati di nuovo insieme. I due, come è noto, si erano detti addio dopo le rivelazioni di un tentatore che aveva raccontato di aver incontrato in gran segreto Lucia. Dopo la confessione a Rosario non era restato altro che lasciare Lucia di fronte alle telecamere, mettendo fine alla relazione.

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 di nuovo insieme

La rivelazione sul riavvicinamento fra Rosario e Lucia arriva da Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip che su Instagram ha pubblicato un video che mostra i due ex in stazione. Insieme a loro ci sono anche Valentina e Antonio, protagonisti insieme a Rosario e Lucia di quest’ultima edizione di Temptation Island.

Nel video Rosario saluta i suoi amici, prima di stringere Ilaria e allontanarsi. La clip, come era prevedibile, ha riacceso le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma fra Lucia e Rosario. I due, come è noto, si erano detti addio durante la puntata di Temptation Island, un mese dopo. Nel corso della trasmissione infatti Filippo Bisciglia aveva mostrato a Rosario un video in cui il tentatore Andrea Marinelli rivelava di aver incontrato in gran segreto Lucia dopo la fine del programma.

Il tradimento di Lucia a Temptation Island 2025

Nel video svelato da Filippo Bisciglia, Andrea Marinelli rivelava di aver incontrato Lucia dopo essersi scambiato con lei diversi messaggi. “Con Lucia nel villaggio si era creata una forte complicità, ma il suo intento era solo quello di far ingelosire Rosario – aveva spiegato -. Subito dopo la fine del programma, lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale. Inizialmente mi sono fidato di lei, poi ho capito che non ci sarebbe stato nulla, perché non voglio entrare in un gioco creato da lei. Non voglio far parte di questo vortice di bugie. Non aggiungo dettagli, ma resto a disposizione se Rosario volesse sapere altro”.

Lucia, dopo aver inizialmente negato l’incontro, aveva ammesso la verità. “Quello che dice Andrea è vero. Mi assumo la responsabilità di non averlo detto a Rosario. C’è stato un momento difficile, con tante discussioni, e mi sono sentita di scrivergli. Da lì abbiamo iniziato a sentirci. Gli ho spiegato che avevo dei ripensamenti e ho trovato in lui una persona pronta ad ascoltarmi. Mi sono fidata, l’ho raggiunto in un posto neutro per confrontarci lontano dalle telecamere”, aveva detto.

“Lei è inaffidabile. Sono uscito da qui e mi ha solo raccontato bugie. Parlarne a casa? Non credo proprio”, aveva replicato Rosario, furioso. Poco dopo, seguito dalle telecamere, il protagonista dello show di Maria De Filippi aveva deciso di chiudere la sua storia con Lucia in modo definitivo, senza lasciare spazio a possibili chiarimenti o ripensamenti. “È vergognoso. Sei una gran bugiarda – aveva detto -. Mi vergogno per te e per la mia storia, che adesso è finita. Non c’è amore”.