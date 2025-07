Techetechetè, le anticipazioni della puntata di oggi 3 luglio 2025

IPA Milly Carlucci

Stasera, su Rai 1, torna Techetechetè con una puntata costruita appositamente per stuzzicare il palato e smuovere i ricordi che sembravano ormai dimenticati. Il titolo? Un invito a riscoprire i sapori della cucina, delle atmosfere create con le canzoni e le risate che hanno fatto la storia della tv. Rai1 si prende ancora il suo tempo e lo fa con cura, scavando negli archivi come un cercatore d’oro alla ricerca delle pepite più brillanti del varietà italiano. Quella di oggi, 3 luglio 2025, è una puntata che profuma di casa, di domeniche in famiglia e piatti cucinati con amore. Un racconto costruito tra la musica e i sapori di un tempo, le risate che rallegravano le tavole imbandite, in un gioco raffinato di citazioni, accostamenti e momenti da riscoprire insieme.

Techetechetè, le anticipazioni del 3 luglio

Techetechetè sa accostare una melodia a un piatto e una voce a un sapore in maniera irresistibile. Stasera, i telespettatori saranno deliziati da un menù musicale tanto variegato quanto evocativo. Si comincia con l’allegria contagiosa di Il babà è una cosa seria, che fa da apertura a un banchetto sonoro degno dei migliori ricordi.

Non mancheranno le canzoni simbolo che legano il gusto alla memoria, come Bomboloni di Gianna Nannini, travolgente e un po’ sfrontata, o la sempreverde ‘A pizza, proposta in due versioni d’eccezione: quella verace di Aurelio Fierro e quella più ironica di Giorgio Gaber. Ogni nota è un assaggio di passato e ogni strofa una forchettata di nostalgia che può saziarci.

Ma la puntata del 3 luglio non si limita a mettere in tavola brani celebri perché nella scaletta di stasera spuntano vere e proprie chicche. Fammi un panino di Pino D’Angiò, con il suo ritmo scanzonato, e Cacao Meravigliao, riletto con charme da Milly Carlucci, sono momenti di puro intrattenimento, in cui il cibo diventa protagonista leggero e irresistibile.

Sketch da assaporare, tra grandi attori e piccoli capolavori

A rendere ancora più ricca la puntata di oggi, ci pensano gli sketch comici, selezionati con l’occhio attento di chi conosce e ama la storia della nostra televisione. Tra i momenti imperdibili, Il Musichiere con Nino Manfredi e Mario Riva, due giganti della risata che sapevano bene come far funzionare insieme musica, gioco e ironia.

Indimenticabile anche la celebre scena di Totò, Peppino e i fuorilegge, con la cena in cui Totò, Peppino e Titina De Filippo danno vita a un affresco esilarante della famiglia italiana. Sono frammenti di spettacolo che, ancora oggi, parlano con chiarezza e calore di un Paese attraverso i suoi riti conviviali e le sue battute immortali, impresse nella nostra memoria in maniera indelebile. L’effetto è quello di una lunga tavolata, dove ogni spettatore è invitato a sedersi e prendere parte alla festa.

Quando e dove vedere Techetechetè

La nuova puntata di Techetechetè va in onda il 3 luglio su Rai1, subito dopo il tg come accadeva per Affari tuoi, e in contemporanea sulla piattaforma digitale di Raiplay dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Forte anche il presidio sui social, in cui si trovano le clip della trasmissione con gli highlights scelti tra quelli più amati dal pubblico.