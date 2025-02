Striscia la notizia, tapiro d’oro a Giorgia dopo Sanremo 2025: “È una vittoria”

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Giorgia riceve il Tapiro

Tra gli avvenimenti che hanno sconvolto maggiormente i telespettatori e i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 c’è sicuramente la classifica finale che ha visto Giorgia alla sesta posizione.

Un risultato che ha ribaltato i pronostici fatti nel corso delle prime serate, dove la cantante è sempre rientrata nella cinquina dei favoriti. Striscia La Notizia, insieme a Valerio Staffelli, ha quindi voluto omaggiare la cantante con il consueto Tapiro D’oro: il primo della sua carriera.

Giorgia riceve il tapiro dopo Sanremo 2025

Tra i premi che Giorgia avrebbe potuto sperare di ottenere durante la 75esima edizione del Festival di Sanremo, sicuramente il Tapiro D’oro non era tra i primi della lista.

La cantante, che ha portato avanti un percorso straordinario con la sua La cura per me, ha però concluso la kermesse con un sesto posto che ha lasciato l’amaro in bocca a molti. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha quindi deciso di raggiungere la cantante per conferirle un premio inaspettato: il Tapiro D’oro.

Non è mancata poi, la domanda dell’inviato rispetto all’esito della gara e sulla sua aspettativa di un’eventuale vittoria: ”Proprio vincere magari no. La mia vittoria è aver fatto una canzone che piacesse al pubblico, arrivare alla gente” ha spiegato Giorgia alle telecamere del tg satirico di Antonio Ricci: “Dopo trent’anni di carriera ricevere ancora questo affetto è una vittoria. E comunque Olly ha meritato”.

Sempre molto solare e positiva, Giorgia ha quindi accettato di buon grado il primo Tapiro della sua carriera: un conferimento che si aggiunge al Premio Tim, a quello della serata dei duetti e alla consapevolezza che gli spettatori e i fan continuano a considerarla una delle artiste più valide e talentuose del panorama musicale nazionale.

Lo stupore per il sesto posto di Giorgia a Sanremo 2025

Nonostante i festeggiamenti per la vittoria di Olly e per il benestare di una cinquina composta principalmente da cantautori “vecchio stile”, il sesto posto di Giorgia è stato comunque uno degli avvenimenti più chiacchierati e polemizzati della serata finale di Sanremo 2025.

Con una voce ineguagliabile e una canzone di livello, l’Italia intera non ha nascosto stupore e amarezza davanti a una posizione in classifica che differisce da quello che le proiezioni delle prime serate avevano preventivato.

Non solo i fan, ma anche gran parte dei suoi colleghi in gara non hanno fatto mistero che l’epilogo, per Giorgia, abbia lasciato senza parole. Nel corso della puntata dedicata alla kermesse di Domenica In condotta da Mara Venier, sia Gaia che Elodie hanno speso bellissime parole per la collega, dimostrando che la solidarietà tra colleghi esiste e che la competizione può e deve rimanere nella sfera del rispetto per le carriere altrui.

Se c’è una cosa che Giorgia si porta a casa, oltre a premi sanremesi e un vistoso Tapiro, è quindi la consapevolezza che l’Italia continua a considerarla una fuoriclasse: tra applausi e standing ovation, la sua sesta posizione, a mente fredda, si conferma come un risultato che non rispecchia il peso della sua carriera per i fan che continuano ad apprezzarla fin dai suoi primi Festival.