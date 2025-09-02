Stefano De Martino torna con Affari Tuoi e commenta i paragoni con Pippo Baudo: “Assurdi”

Stefano De Martino è pronto a tornare in casa Rai con "Affari Tuoi", tra l’attesa del pubblico e i paragoni con Pippo Baudo

IPA Stefano De Martino torna con Affari tuoi

Dopo lo stop estivo e le grandi aspettative che il pubblico ha riversato sul programma e sul suo conduttore, il 2 settembre torna ufficialmente Affari Tuoi.

I pacchi azzurri più amati di casa Rai tornano ad aprirsi nello studio davanti a Stefano De Martino, il padrone di casa pronto ad accogliere gli spettatori con grandi novità.

Per lui, la nuova stagione arriva dopo un’estate intensa: i commenti dei colleghi, una storia d’amore che ha fatto parlare e il ricordo di un grande della tv, Pippo Baudo, a cui nelle ultime settimane è stato spesso accostato. Un paragone che De Martino ha voluto commentare proprio alla vigilia del debutto.

Stefano De Martino, grande ritorno ad “Affari Tuoi”

Martedì 2 settembre riapre ufficialmente la sfida dei pacchi targata Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino torna nel palinsesto Rai dopo un’estate in cui, pur non essendo in onda, è riuscito a far parlare di sé.

Con uno share invidiabile e un conduttore amatissimo, Affari Tuoi è stato per molto tempo metro di paragone dei programmi che ci hanno accompagnato nel corso della stagione più calda, non senza commenti poco velati da parte di colleghi dell’ex ballerino come Gerry Scotti e Enrico Papi, protagonisti del palinsesto Mediaset.

E ora, Stefano è pronto a riprendersi il suo spazio per provare a riottenere grandi numeri di share anche con qualche novità: uno studio nuovo e un pacco nero che, come spiegato dallo stesso De Martino a Estate in diretta, è un’incognita.

“Il nostro notaio ogni sera pesca una cifra tra 0 e 300.000 euro e l’attribuisce a questo pacco e neanche il dottore conosce il contenuto di quel pacco, si tratta di un modo per giocare ad armi pare con il dottore che solitamente conosce il contenuto di tutti i pacchi” ha spiegato.

IPA

Quello che non cambia, oltre alla presenza degli ormai amatissimi personaggi come Gennarino, è l’attitudine giocosa del conduttore nell’approcciare il pubblico: “Con il sorriso di sempre, non è nemmeno difficile perché questo studio è un vero manicomio, è davvero pieno di imprevisti, a partire dalla storia dei concorrenti e di come si mescola con il gioco e non vedo l’ora di cominciare”.

Stefano De Martino sui paragoni con Pippo Baudo

Ma oltre al ritorno di Affari Tuoi, quest’estate il nome di Stefano De Martino ha fatto parlare anche per via dell’accostamento con un grande maestro della televisione: Pippo Baudo, venuto a mancare il 16 agosto.

In tanti, infatti, pensano che Stefano possa essere il suo erede sul piccolo schermo: “La cosa mi lusinga ma è utopica” ha commentato De Martino. “Lui non ha eredi e tantomeno mi posso accostare io a un monumento della tv come lui. Ogni paragone è assurdo. Però mi fa piacere frequentare casa di Pippo Baudo”.

E, in effetti, quest’anno Affari Tuoi arriva al Teatro delle Vittorie, un luogo che Pippo ha conosciuto benissimo: “Io a mio modo ho un primato. Non ho mai incontrato Pippo Baudo nella mia vita, pur bazzicando da tempo in questo ambiente. Quindi per me lui è sempre stato un mito e una leggenda, non avendolo mai incontrato ne ho solo sentito parlare e l’ho sempre visto in televisione”.

“Essere al Teatro delle Vittorie quest’anno ha una valenza in più, perché questa è la casa di Pippo Baudo. Noi siamo entrati in punta di piedi e si sente un’energia che spero ci porti bene e ci accompagni nel corso di questa edizione”.