Fonte: IPA Milly Carlucci

Milly Carlucci si sta preparando per la semifinale di Sognando… Ballando con le Stelle. Il programma che doveva celebrare il ventennale di Ballando ha avuto – purtroppo – una serie di sfortunate coincidenze. La puntata dello scorso venerdì è iniziata quasi alle 23, dopo la partita di Sinner. Ma la “Generalessa” ha preso la situazione in mano ed è arrivata fino alla fine (quasi) con nonchalance. E stasera 23 maggio va in onda la semifinale: ecco le anticipazioni e gli ospiti, con ancora un’incognita a livello di share…

Sognando… Ballando con le Stelle, le anticipazioni del 23 maggio

Sarà una serata tutta da ballare (e da sognare) quella di venerdì 23 maggio su Rai 1 a partire dalle ore 21.35: Milly Carlucci torna in diretta con la semifinale di Sognando… Ballando con le Stelle, lo spin-off che accende i riflettori sui nuovi talenti. Accanto a lei, come sempre, il mitico Paolo Belli, per una puntata che promette una grande festa. E per l’occasione, il programma offre un’opportunità davvero unica: uno dei professionisti potrà conquistarsi il ruolo di “maestro” nello show principale.

A decidere? La giuria d’eccezione “storica” del programma, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, insieme al pubblico da casa, che potrà esprimere il proprio voto via social. Non dimentichiamo poi i tribuni, ovvero Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra, la new entry Matteo Addino e, come sempre a bordo campo, anche Alberto Matano. Di seguito, chi si esibisce durante la semifinale di Sognando… Ballando con le Stelle:

Chiquito con Anastasia Kuzmina

Aly-Z con Moreno Porcu

Yuri con Alessandra Tripoli

Vanessa con Carlo Aloia

Mario con Veera Kinnunen

Hugo con Giada Lini

Janiya con Pasquale La Rocca

Valentina con Nikita Perotti

Gli ospiti

Una semifinale ricca di musica e grandi emozioni: sul palco di Sognando… Ballando con le Stelle arrivano Francesca Michielin, Rocco Hunt, The Kolors, Settembre, Francesco Gabbani, Marcella Bella, Noemi e Sal Da Vinci. Otto artisti amatissimi pronti ad accendere la serata con le loro performance. Un mix perfetto per accompagnare i momenti più intensi della gara e farci sognare… ballando.

Dove vedere Sognando… Ballando con le Stelle a che ora inizia

Terzo e penultimo appuntamento per il format spin-off Sognando… Ballando con le Stelle: stasera va in onda a partire dalle 21,35 circa su Rai1, disponibile anche nella piattaforma RaiPlay in streaming e on demand. Il programma non ha purtroppo portato a casa i “soliti” numeri: il primo appuntamento è andato in onda il giorno successivo all’elezione di Papa Leone, mentre la seconda puntata è iniziata con quasi un’ora e mezza di ritardo, mettendo a segno uno share del 15,4% e 1 milione e 351mila spettatori.

Numeri più che comprensibili vedendo gli orari. Ma anche la terza puntata è soggetta a una programmazione funesta: stasera vanno in onda anche le partite di Serie A di Napoli e Inter a partire dalle 20.45 (la prima squadra contro il Cagliari, la seconda contro il Como). Non una partita qualsiasi: è quella che determina la vittoria del titolo, per l’Inter o per il Napoli.